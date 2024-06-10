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Омский аэропорт рассказал о самых опаздывающих авиакомпаниях
10 июня, 08:48
Тепло не за горами. В конце мая в Омске и области пройдут дожди с грозой
27 мая, 06:50
Жителям Омской области рассказали, ждать ли тепло в мае 2024 года
Из месяца в месяц природа преподносит сюрпризы в виде климатических аномалий. Но какой будет погода в мае на территории Омской области? Ответ — в материале Города55.
26 апреля, 21:51
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года
9 апреля, 06:49
Застревают машины. Омичи пожаловались на грязь и размытый асфальт в Нефтяниках
Сразу несколько переулков в районе поселка Нефтяников тонут в глубокой грязи: ее не могут преодолеть даже грузовики.
3 апреля, 08:29
11 выходных за месяц. Омичей скоро ждет шестидневная рабочая неделя
30 марта, 05:29
2023
Омичей ждет теплый и сухой май
Росгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на последний месяц весны.
28 апреля 2023, 08:20

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