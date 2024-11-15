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Цена

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Ноябрь
Рядом с «Зеленым островом» за 125 млн вновь выставили на торги недострой
15 ноября, 05:50
Октябрь
В Омске на Кабанова ввели в эксплуатацию 16-этажный дом: сколько стоят новые квартиры
31 октября, 06:01
Повышение цен, плачевное состояние трассы и спасение пенсионерки. Омск сегодня
30 октября, 14:38
Продолжаем работать. «Ашан» опровергнул слухи об уходе с российского рынка
Компания в настоящее время продолжает работать.
25 октября, 04:11
Сентябрь
С персоналом и базой детей. На омском Левобережье выставили на продажу детский сад
17 сентября, 06:19
В центре Омска выставили на продажу 92-летний особняк с офисными помещениями
11 сентября, 07:52
Хоккей в кино. Матч омского «Авангарда» с «Сибирью» покажут в кинотеатре Новосибирска
3 сентября, 07:26
Август
Продажа нефтезавода, несчастные случаи и открытие бульвара. Омск в пятницу
30 августа, 14:15
В омском аэропорту появится подметальная машина за 28 млн рублей
28 августа, 13:38
Июль
Вслед за муниципальным. Омске частные перевозчики подняли цены на проезд до 40 рублей
19 июля, 12:32
Июнь
«Ростелеком» в Омске за 39 млн выставил на продажу офис по обслуживанию абонентов
Здание площадью более 500 квадратных метров находится на Красногвардейской улице.
19 июня, 05:08
Мамонт и древние рептилии. В Омске за 3,6 млн продают выставку динозавров
13 июня, 10:22
Май
Как в фильме «Черная молния». В Омске продают раритетную «Волгу» за 470 тысяч
31 мая, 07:24
Для омских детей закупят кибершахматы на полмиллиона рублей
9 мая, 11:08
Апрель
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
Проезд в омской маршрутке № 212 до «МЕГИ» взлетел до 40 рублей
26 апреля, 05:41
Цена повысилась. Омская филармония запустила продажу билетов на «Симфопарк»
Абонемент на два дня, как и раньше, будет выгоднее — но он стал дороже.
25 апреля, 13:24
Виноваты майнеры. В Омской области введут дифференцированные тарифы на электричество
22 апреля, 08:30
Без торгов и по низкой цене. В Омске через суд пытаются вернуть земли у дендросада
22 апреля, 05:21
Сделали скидку. В центре Омска вновь выставили на продажу ресторан Smola
17 апреля, 04:08

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