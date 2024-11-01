gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Администрация города

Выбрать дату
Ноябрь
С лопатой в руках: почему омичка взялась за «улучшение» набережной Тухачевского
В Омске одна из местных жительниц решила не ждать завершения ремонта набережной Тухачевского и самостоятельно создала ступеньки к реке Иртыш.
1 ноября, 06:59
Октябрь
Когда и где в Омске включат горячую воду: разбираемся вместе
2 октября, 08:33
Сентябрь
Сроки переносят. В центре Омска с мая отсутствует горячая вода
24 сентября, 03:50
Длительное ожидание. Омичи снова пожаловались на нестабильное движение автобусов
18 сентября, 07:12
«Желтый» уровень опасности. Омичей предупредили о надвигающихся заморозках
13 сентября, 08:14
В Омске на время ограничат движение трамваев: новое расписание
В Амурском поселке ремонтируют трамвайные пути, поэтому трамваи поедут по измененным маршрутам.
9 сентября, 09:46
Июнь
Уже 40-я по счету. В Омске вандалы снова разгромили стеклянную остановку
11 июня, 08:10
Май
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
24 мая, 04:24
Угрозы нет. Омская мэрия прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»
15 мая, 10:49
Апрель
Скачок тарифов, цена нового пути и возвращение лета. Омск в пятницу
26 апреля, 13:59
Март
Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска срочно ищет дорожных рабочих и озеленителей
6 марта, 05:53
Февраль
Сергей Шелест объявил о смене адреса официального сайта мэрии Омска
29 февраля, 07:35
Омские власти начали подготовку к весеннему паводку
16 февраля, 05:33
На безвозмездной основе. Омские предприятия взялись за чистку города
14 февраля, 02:54
Январь
Заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка покинул свой пост
31 января, 03:46
Вовремя отреагировали. В Омске мальчик провалился в колодец
В паблике «Инцидент Омск» мама мальчика опубликовала видео с места происшествия. По ее словам, все произошло на улице Панфилова.
29 января, 05:05
Мэрия Омска ищет начальника управления по ремонту дорог. Какая зарплата его ждет
24 января, 09:48
Неожиданно. Поменяет работу. Директор депобразования Бикмаев решил уйти из мэрии Омска
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в своем телеграм-канале, что директор департамента образования Ильдар Бикмаев освобождает должность.
15 января, 04:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика