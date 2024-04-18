Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Иллюстрация

Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня

18 апреля 2024, 14:05
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омских и детских садах не хватает 939 педагогов

По данным департамента образования, в омских школах и детских садах не хватает 939 педагогов, сотрудников ищут на разные должности. В школах самыми проблемными оказались позиции учителя начальный классов (101 вакансия), математики (80 вакансий), русского языка (77 вакансий) и других. В детских садах же не хватает 194 воспитателя и 106 нянечек.

Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов
Узнать подробнее

Новость №2. Омичей не пустили на борт самолета из-за нехватки мест

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после того, как 12 пассажиров не смогли улететь в Сочи из омского аэропорта. Дело в том, что в самолете авиакомпании «Северный ветер» не хватило мест. В результате с омичами встретились работники прокуратуры, было написано 12 обращений, после их рассмотрения будет дана оценка действиям перевозчика.

12 омичей не смогли улететь рейсом авиакомпании «Северный ветер» из-за нехватки мест
Узнать подробнее

Новость №3. В Омске уволили сотрудника ветклиники, выбросившего трупы животных в мусорку

Недавно жители дома на улице 27-я Северная обнаружили пугающую находку рядом с мусорными баками — трупы кошек и собак, завернутые в мешки. По этому факту организовала проверку прокуратура, в ходе нее удалось установить личность человека, который выкинул тела животных. Им оказался сотрудник БУ ОО «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». После внесения представления руководству ветклиники он был уволен.

Увольнение и штраф. В Омске наказали ветврача, выбросившего трупы животных в мусорку
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Школа#Аэропорт#Школьники#Увольнение#Прокурор#Школьник#Педагог#Международный аэропорт#Учитель#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиабилеты#Авиа#Итоги дня#Ветеринарная клиника#Учительница#Школы#Ветеринар#Авиакомпания#Учителя#Педагоги#Авиасообщение#Проверки#Увольнительная#Авиаперелеты#Авиаперевозчик#Зарплата учителей#Учитель физкультуры#Ветеринары#Аэропорты регионов
Подпишитесь
Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
Сегодня, 06:24
Остальные страдают. Сотрудников ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую
Сегодня, 04:50
Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов
Сегодня, 04:41
Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей
Сегодня, 10:42
Объявлено предостережение. ОмГУ попался на нарушении обязательных требований
Сегодня, 07:16
На оборонных заводах Омска открыты 1400 вакансий. Сколько платят рабочим и инженерам
Сегодня, 05:50
"