Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после того, как 12 пассажиров не смогли улететь в Сочи из омского аэропорта. Дело в том, что в самолете авиакомпании «Северный ветер» не хватило мест. В результате с омичами встретились работники прокуратуры, было написано 12 обращений, после их рассмотрения будет дана оценка действиям перевозчика.