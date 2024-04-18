Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость №1. В омских и детских садах не хватает 939 педагогов
По данным департамента образования, в омских школах и детских садах не хватает 939 педагогов, сотрудников ищут на разные должности. В школах самыми проблемными оказались позиции учителя начальный классов (101 вакансия), математики (80 вакансий), русского языка (77 вакансий) и других. В детских садах же не хватает 194 воспитателя и 106 нянечек.
Новость №2. Омичей не пустили на борт самолета из-за нехватки мест
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после того, как 12 пассажиров не смогли улететь в Сочи из омского аэропорта. Дело в том, что в самолете авиакомпании «Северный ветер» не хватило мест. В результате с омичами встретились работники прокуратуры, было написано 12 обращений, после их рассмотрения будет дана оценка действиям перевозчика.
Новость №3. В Омске уволили сотрудника ветклиники, выбросившего трупы животных в мусорку
Недавно жители дома на улице 27-я Северная обнаружили пугающую находку рядом с мусорными баками — трупы кошек и собак, завернутые в мешки. По этому факту организовала проверку прокуратура, в ходе нее удалось установить личность человека, который выкинул тела животных. Им оказался сотрудник БУ ОО «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». После внесения представления руководству ветклиники он был уволен.