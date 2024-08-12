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Международный аэропорт

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Август
Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня
12 августа, 14:51
Поступил звонок о незаконном вмешательстве. В Омске экстренно эвакуировали аэропорт
10 августа, 12:17
Июль
Самолет, летевший из Салехарда в Омск, вынужденно сел в Тюмени
23 июля, 13:44
Ушли на запасные аэродромы. Из-за тумана в Омске не смогли сесть шесть самолетов
20 июля, 04:51
Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows
19 июля, 08:59
Июнь
«Это победа!»: Губерниев высказался о появлении тележек для багажа в омском аэропорту
7 июня, 08:26
Без штопоров и ножниц. В омском аэропорту ввели новые правила перевозки багажа
В омском аэропорту ввели дополнительные меры безопасности, в самолет запрещено провозить ножницы, спицы, штопоры и другие предметы.
5 июня, 08:35
Апрель
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
Возбуждено дело. В омском аэропорту задержали туристов с ножами и кастетом в багаже
Пассажиры международного рейса пытались провести в Россию холодное оружие, его обнаружили сотрудники таможни.
10 апреля, 11:21

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