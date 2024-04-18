Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов

По данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, учителям начальных классов готовы в среднем платить около 30 тысяч рублей в месяц. Так, например, педагог требуется в школу № 15 на полную ставку с выполнением обязанностей классного руководителя. Зарплата — от 25 000 до 40 000 рублей. В детский сад № 96 ищут воспитателя на зарплату от 30 000 до 48 000 рублей.