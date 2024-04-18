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Published Сегодня, 04:41

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Updated Сегодня, 05:25

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Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает почти тысячи педагогов

18 апреля 2024, 04:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В омских школах и детских садах не хватает почти тысячи педагогов

В школах острее всего ощущается дефицит учителей начальных классов. Для них открыта 101 вакансия.

По данным департамента образования на 15 апреля, в омских школах и детских садах не хватает 939 педагогов. В школах возник острый дефицит учителей начальный классов (101 вакансия), математики (80 вакансий), русского языка и литературы (77 вакансий), английского языка (59 вакансий) и других предметов.

В дошкольных учреждениях не хватает 194 воспитателя и 106 нянечек.

В школы и детсады также требуются психологи, социальные педагоги, тьюторы, логопеды, педагоги-организаторы, дефектологи, вожатые и другие. Открыто 395 непедагогических вакансий. В образовательные учреждения ищут медработников, лаборантов, слесарей, бухгалтеров, библиотекарей, поваров, завхозов, методистов, водителей и прочих сотрудников.

По данным сервиса по поиску работы Зарплата.ру, учителям начальных классов готовы в среднем платить около 30 тысяч рублей в месяц. Так, например, педагог требуется в школу № 15 на полную ставку с выполнением обязанностей классного руководителя. Зарплата — от 25 000 до 40 000 рублей. В детский сад № 96 ищут воспитателя на зарплату от 30 000 до 48 000 рублей.

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Ранее в министерстве образования Городу55 рассказали что заплата учителей зависит от педагогической нагрузки, наличия квалификационной категории, стажа работы, классного руководства, результативности работы.

Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Дефицит#Школы#Детсады#Учителя#Педагоги#Русский язык#Математика#Водители
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