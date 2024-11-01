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Ветеринарная клиника

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2024
Экзотическое животное из Таиланда угрожало омичам, но в итоге стало звездой зоопарка
Соседи жаловались на постоянный шум и агрессию макаки, но вскоре Жора нашла свою семью в зоопарке «Вилла».
1 ноября, 09:16
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
Ужасные находки, буйство паводка и омская «Ангара». Главные темы недели
14 апреля, 10:00
Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
12 апреля, 06:27
Благодарил «собачьими поцелуями». Омские пожарные спасли бульдога по кличке Персик
15 марта, 07:17
2023
Животное осталось без лапы. Омич отсудил у ветклиники компенсацию за лечение собаки
21 ноября 2023, 04:32
Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали операцию на крыльях
Птице предстоит лечение, через месяц необходимо будет сделать контрольный снимок.
16 сентября 2023, 04:52

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