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Аэропорты регионов

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Август
Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке
8 августа, 04:02
Июль
УК «Аэропорты регионов» показала проект строительства Федоровки на форуме Иннопром
Инвестор строительства аэропорта Омск-Федоровка УК «Аэропорты регионов» представила архитектурный макет объекта на международной выставке Иннопром.
9 июля, 12:25
Июнь
«Это победа!»: Губерниев высказался о появлении тележек для багажа в омском аэропорту
7 июня, 08:26
Новые соглашения: с кем Омская область договорилась во второй день ПМЭФ-2024
7 июня, 04:35
Апрель
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
Март
Инвестор есть. Возле аэропорта Омск-Федоровка планируют построить гостиницу
13 марта, 15:19
В Омске выбрали четыре дизайн-проекта аэропорта в Федоровке, прошедшие в финал
13 марта, 14:01

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