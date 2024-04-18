Увольнение и штраф. В Омске наказали ветврача, выбросившего трупы животных в мусорку

Неделю назад Город55 сообщал о страшной находке в мусорных контейнерах на улице 27-я Северная. Там были обнаружены трупы кошек и собак, некоторые из которых были в мешках, а некоторые — без. Сразу возникли подозрения, что к этому может быть причастна ветклиника, находящаяся рядом. После проверки эта информация подтвердилась.