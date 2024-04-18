Увольнение и штраф. В Омске наказали ветврача, выбросившего трупы животных в мусорку

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Неделю назад Город55 сообщал о страшной находке в мусорных контейнерах на улице 27-я Северная. Там были обнаружены трупы кошек и собак, некоторые из которых были в мешках, а некоторые — без. Сразу возникли подозрения, что к этому может быть причастна ветклиника, находящаяся рядом. После проверки эта информация подтвердилась.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что виновником оказался один из сотрудников БУ ОО «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». После внесения представления руководству ветклиники виновный сотрудник был уволен.
Кроме того, бывшего сотрудника хотят привлечь к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Это может повлечь за собой штраф от 20 до 40 тысяч рублей.