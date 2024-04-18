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Published Сегодня, 04:21

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иллюстрация

Увольнение и штраф. В Омске наказали ветврача, выбросившего трупы животных в мусорку

18 апреля 2024, 04:21
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске уволили сотрудника ветклиники, выбросившего трупы животных в мусорку

Прокуратура привлекла к ответственности сотрудника ветклиники, который выбросил трупы животных в мусорные контейнеры на улице 27-я Северная. Этого сотрудника уже уволили, теперь его ждет штраф от 20 до 40 тысяч.

Неделю назад Город55 сообщал о страшной находке в мусорных контейнерах на улице 27-я Северная. Там были обнаружены трупы кошек и собак, некоторые из которых были в мешках, а некоторые — без. Сразу возникли подозрения, что к этому может быть причастна ветклиника, находящаяся рядом. После проверки эта информация подтвердилась.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что виновником оказался один из сотрудников БУ ОО «Омский областной центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». После внесения представления руководству ветклиники виновный сотрудник был уволен.

Кроме того, бывшего сотрудника хотят привлечь к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Это может повлечь за собой штраф от 20 до 40 тысяч рублей.

Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
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