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Педагог

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2024
Ушел из жизни бывший декан омского химического факультета
Скончался ученый и педагог Владимир Борбат, посвятивший более трех десятилетий развитию химической науки и образования в ОмГУ.
14 ноября, 06:06
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
Съедобные букеты и композиции из мыла. Что подарить педагогу на День учителя
25 сентября, 03:27
Экс-директор омской школы Петр Битенюк ушел из жизни в почтенном возрасте
30 июля, 06:15
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Выделено более 7 млн. Омские педагоги будут получать премии до 100 000 рублей
19 июня, 08:42
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
Экзамены за деньги. Доцент ОмГТУ может сесть в тюрьму на 7 лет за получение взяток
18 апреля, 06:27
Разные версии. Полицейские допросили школьника и педагога, поднявшего руку на ребенка
12 марта, 08:54
Конфликт попал на видео. Учитель из Омской области избил ученика прямо во время урока
12 марта, 06:26
В ОмГПУ начали принимать документы кандидатов на должность ректора
22 февраля, 12:29
2023
«Внимательная и доброжелательная». В Омске скончалась опытный педагог Татьяна Бойко
Преподаватель по вокалу скончалась на 70 году жизни.
22 декабря 2023, 08:35
Устроился работать заместителем директора. У омского учителя нашли фиктивный диплом
15 декабря 2023, 05:27
«Парашюты» для экс-директора. В омском колледже сотрудников оставили без выплат
11 ноября 2023, 03:40
Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня
20 октября 2023, 13:36
Шесть омских педагогов в области музыкального искусства стали лучшими в России
6 октября 2023, 12:11
От 15 до 25 тысяч. Омские молодые учителя получат единовременные выплаты
На эти цели из регионального бюджета выделили 15 млн рублей.
19 сентября 2023, 07:24
Нехватка педагогов, перекрытие улицы и «сухой закон». Омск сегодня
15 сентября 2023, 13:49
Слишком мягко. В Омской области отменили приговор об убийстве педагога
В апелляции выяснилось, что 9 лет и 8 месяцев колонии — слишком мягкое наказание.
31 августа 2023, 06:30

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