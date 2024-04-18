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12 омичей не смогли улететь в Сочи из-за нехватки мест на борту

12 омичей не смогли улететь рейсом авиакомпании «Северный ветер» из-за нехватки мест

18 апреля 2024, 11:00
Фото: 1MI

12 омичей не смогли улететь в Сочи из-за нехватки мест на борту

Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента в омском аэропорту, сегодня утром оттуда не смогли улететь 12 пассажиров.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту нарушения прав потребителей. Сегодня утром 12 пассажиров не смогли улететь из омского аэропорта в Сочи из-за нехватки мест на борту самолета. Рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер».

Работники омской транспортной прокуратуры встретились с омичами в здании аэропорта. Правоохранители приняли 12 обращений, после их рассмотрения будет дана оценка действиям перевозчика, а также приняты меры для восстановления прав пассажиров.

Ранее Город55 писал, что пилот «Уральских авиалиний», который посадил самолет в пшеничное поле, уволился из компании после окончания расследования Росавиации.

Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»
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