12 омичей не смогли улететь рейсом авиакомпании «Северный ветер» из-за нехватки мест

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту нарушения прав потребителей. Сегодня утром 12 пассажиров не смогли улететь из омского аэропорта в Сочи из-за нехватки мест на борту самолета. Рейс выполняла авиакомпания «Северный ветер».
Работники омской транспортной прокуратуры встретились с омичами в здании аэропорта. Правоохранители приняли 12 обращений, после их рассмотрения будет дана оценка действиям перевозчика, а также приняты меры для восстановления прав пассажиров.
Ранее Город55 писал, что пилот «Уральских авиалиний», который посадил самолет в пшеничное поле, уволился из компании после окончания расследования Росавиации.