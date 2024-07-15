gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Учитель физкультуры

Выбрать дату
Июль
Необоснованно обвинили. Учитель из Омской области оспорил выговор
Тарский городской суд признал незаконным привлечение учителя физкультуры к дисциплинарной ответственности.
15 июля, 14:41
Июнь
Вину не признал. Омский суд вынес приговор учителю, который избил отца школьницы
3 июня, 08:34
Апрель
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
Январь
Омский учитель физкультуры избил отца школьницы и продолжил обучать детей
30 января, 10:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика