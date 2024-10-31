Авиаперевозчик

Теперь по-летнему. Из Омска начали летать рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи

О начале работы маршрута по летнему графику рассказали в пресс-службе аэропорта им. Карбышева, из Омска в Сочи самолет будет отправляться по средам в 12:40, а в Якутск — в 23:30.