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Авиаперевозчик

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2024
В Омской области ищут вертолет санавиации, который займется перевозкой пациентов
31 октября, 06:50
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
«Авангард» собирается провести для своих сотрудников корпоратив за 5 млн
1 августа, 09:36
Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня
7 июня, 14:40
Теперь по-летнему. Из Омска начали летать рейсы по маршруту Якутск — Омск — Сочи
О начале работы маршрута по летнему графику рассказали в пресс-службе аэропорта им. Карбышева, из Омска в Сочи самолет будет отправляться по средам в 12:40, а в Якутск — в 23:30.
5 июня, 10:38
Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня
22 мая, 14:26
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
12 омичей не смогли улететь рейсом авиакомпании «Северный ветер» из-за нехватки мест
18 апреля, 11:00
Пилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»
Пилот Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию, это произошло после окончания расследования Росавиации.
17 апреля, 11:58
У самолета, летевшего из Омска в Москву, отказала система предупреждения столкновений
Сегодня утром самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот» сообщил об отказе системы, отвечающей за предупреждение столкновений самолетов в воздухе.
15 апреля, 12:30
Антирекорд. В январе «Уральские авиалинии» совершили лишь 4% перелетов без задержек
1 февраля, 07:30
2023
Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня
16 ноября 2023, 14:23
С 2024 года омичи смогут летать в Махачкалу прямыми рейсами
С 28 апреля авиакомпания «Nordwind Airlines» запускает прямое авиасообщение из Омска в столицу Дагестана.
15 ноября 2023, 13:40
Крупная авиакомпания запустит прямые рейсы из Омска в Иркутск
8 ноября 2023, 10:09
Ждали больше 10 часов. Омская прокуратура проверит обстоятельства задержек авиарейсов
2 октября 2023, 12:16
С весны из Омска можно будет улететь прямым рейсом в Ереван по понедельникам
На сайте нового для Омска авиаперевозчика анонсировали дни рейсов в Армению.
27 января 2023, 11:09

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