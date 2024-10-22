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Учительница

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2024
Учительницу уволили за видео про «мелких ублюдков»: омские эксперты высказали мнение
22 октября, 03:52
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
В омских школах открыто почти 500 вакансий для педагогов
17 октября, 13:57
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Выделено более 7 млн. Омские педагоги будут получать премии до 100 000 рублей
19 июня, 08:42
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
В Омске начали собирать подписи за повышение зарплаты учителей и работников культуры
6 февраля, 12:42
Хоценко высказался о ситуации с зарплатами учителей в регионе
12 января, 12:46
2023
Штормовое предупреждение, дефицит учителей и «дырявый» двор. Омск сегодня
20 октября 2023, 13:36
Наказание для учителя, проданная «Мега» и исчезающие маршрутки. Омск сегодня
28 сентября 2023, 14:26

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