gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Авиабилеты

Выбрать дату
2024
Москва, Питер, Сочи: сколько стоит поездка из Омска на новогодние каникулы
12 декабря, 03:30
Туристам рассказали, как комфортно летать с ребенком в самолете
20 августа, 09:51
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
Сидела на взлетной полосе. Самолет, летевший в Омск, сделал круг из-за птицы
Самолет авиакомпании «Сибирь», который направлялся из Москвы в Омск, не смог взлететь с первой попытки так как на взлетно-посадочной полосе оказалась птица.
24 июля, 12:43
Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим
1 июля, 05:10
Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня
7 июня, 14:40
Ожидать ли жителям Омской области роста цен на авиабилеты
Впереди отпуска, поездки… Летом всегда просыпается жажда приключений. Но этому могут помешать цены на авиабилеты. Почему их стоимость поднимается — в материале Города55.
25 апреля, 20:09
Дефицит учителей, инцидент в аэропорту и наказание для ветеринара. Омск сегодня
18 апреля, 14:05
Рекордное увеличение. Омичей предупредили о резком скачке цен на авиабилеты
25 марта, 07:33
Антирекорд. В январе «Уральские авиалинии» совершили лишь 4% перелетов без задержек
1 февраля, 07:30
2023
Пакуем чемоданы. Омичам рассказали, где дешево отдохнуть на Новый год в Сибири
Аналитики представили стоимость проживания в отелях и гостиницах, а также цены на авиабилеты.
30 ноября 2023, 11:00
Новогодний бум. Перед праздниками из омского аэропорта запустят дополнительные рейсы
29 ноября 2023, 08:48
Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня
16 ноября 2023, 14:23
Крупная авиакомпания запустит прямые рейсы из Омска в Иркутск
8 ноября 2023, 10:09
Лучшие рестораны, обрушающаяся школа и новый авиарейс. Омск сегодня
17 октября 2023, 14:33
Авиакомпания «S7 Airlines» запустила прямые рейсы из Иркутска в Омск
17 октября 2023, 14:08
В Омской области за месяц подорожали авиабилеты, но стали дешевле поездки в купе
В туристический сезон цены на самолеты эконом-класса подскочили сразу на 30%.
10 августа 2023, 06:42
2022
Омичка купила у мошенников недействительные сертификаты на авиабилеты
Женщина наткнулась на продажу сертификатов на сайте объявлений.
15 сентября 2022, 11:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика