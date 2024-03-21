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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

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Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня

21 марта 2024, 13:57
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу над «Локомотивом»

Во вчерашнем матче «Авангард» одержал первую победу в серии против «Локомотива». Счет встречи — 2:1, игра закончилась в овертайме точным броском Рида Буше. Победу прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера Сергей Звягин. Он отметил, что игра была очень напряженной, с борьбой и самоотверженными действиями от игроков с обеих сторон. Напомним, что для Звягина это была первая игра в статусе главного тренера. Он занял этот пост, так как Михаила Кравца отправили в отставку после домашнего поражения со счетом 0:7.

«Это только один шаг»: тренер «Авангарда» Звягин — о победе над «Локомотивом»
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Новость №2. 24 марта многие маршруты левобережья будут ездить по другим схемам

Ночью 24 марта на омском бульваре Архитекторов пройдет реконструкция дороги, из-за этого схемы движения общественного транспорта претерпят значительные изменения. Предположительно, перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет Октября будет недоступен для проезда на протяжении трех месяцев. С воскресенья по измененным схемам проследуют сразу 18 маршрутов общественного транспорта. Какие маршруты затронет ремонт, а какие продолжат работать без изменений — читайте в материале.

24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта
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Новость №3. В Большереченском зоопарке медведь по кличке Малыш вышел из зимней спячки

Сегодня в Большереченском зоопарке вышел из зимней спячки первый медведь, пресс-служба зоопарка опубликовала видео его пробуждения и отметила, что это очень радостное событие. Гималайский медведь по кличке Малыш хорошо себя чувствует после продолжительного сна, он активно изучает вольер, купается в снегу и ждет первую порцию угощений.

«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
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