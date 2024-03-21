Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня

Во вчерашнем матче «Авангард» одержал первую победу в серии против «Локомотива». Счет встречи — 2:1, игра закончилась в овертайме точным броском Рида Буше. Победу прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера Сергей Звягин. Он отметил, что игра была очень напряженной, с борьбой и самоотверженными действиями от игроков с обеих сторон. Напомним, что для Звягина это была первая игра в статусе главного тренера. Он занял этот пост, так как Михаила Кравца отправили в отставку после домашнего поражения со счетом 0:7.