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Published Сегодня, 12:37

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«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь

21 марта 2024, 12:37
Фото: 1MI
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В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь

Гималайский медведь по кличке Малыш сегодня вышел из зимней спячки, в зоопарке рассказали, что он чувствует себя бодро.

В Большереченском зоопарке вышел из зимней спячки первый медведь, об этом рассказали в официальной группе зоопарка в соцсети. Там же появилось видео первых мгновений пробуждения.

Гималайский медведь по кличке Малыш хорошо себя чувствует после продолжительного сна, он активно изучает свой вольер, купается в снегу и ждет первую порцию угощений.

«В ближайшее время Малыша ждет специальная диета, так как требуется адаптация после спячки», — рассказали в зоопарке.
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Видео: Большереченский зоопарк

Ранее Город55 писал о пропавшем домашнем голубе, который уже три дня не возвращается домой. Птица одета в красный костюмчик, понимает некоторые команды и отзывается на кличку Себас.

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