«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Большереченском зоопарке вышел из зимней спячки первый медведь, об этом рассказали в официальной группе зоопарка в соцсети. Там же появилось видео первых мгновений пробуждения.
Гималайский медведь по кличке Малыш хорошо себя чувствует после продолжительного сна, он активно изучает свой вольер, купается в снегу и ждет первую порцию угощений.
«В ближайшее время Малыша ждет специальная диета, так как требуется адаптация после спячки», — рассказали в зоопарке.
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