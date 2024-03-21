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Тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу над «Локомотивом»

«Это только один шаг»: тренер «Авангарда» Звягин — о победе над «Локомотивом»

21 марта 2024, 04:21
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу над «Локомотивом»

«Ястребы» победили в овертайме со счетом 2:1. Для Сергея Звягина это был первый матч в статусе главного тренера.

Врио главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал победу над «Локомотивом» в третьем матче ¼ финала. «Ястребы» 20 марта одолели ярославцев со счетом 2:1. Поединок закончился в овертайме.

«Очень напряженная игра. Много борьбы и самоотверженных действий от игроков с обеих сторон. Рад за наших ребят. Была непростая ситуация при подготовке к этой игре. Выдержали. Было много эмоций. Хорошо, что контролировали их. Рады этой победе, но понимаем, что это только один шаг», — рассказал наставник.

Для Звягина это была первая игра в статусе главного тренера. Он занял этот пост, так как Михаила Кравца отправили в отставку после домашнего поражения со счетом 0:7.

«Сейчас радость и гордость за ребят. Рад, что не было времени понять, что произошло. Вчера только эта ситуация случилась. Столько всего нужно было делать. Мысли только о хоккее, об игре, как ребят психологически подготовить», — поделился тренер.

«Авангард» в настоящее время уступает «Локомотиву» в серии со счетом 1:2. Следующая игра пройдет в Ярославле в пятницу, 22 марта.

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#Спорт#Авангард#Победа#Тренер#Игра#Евгений Игишев#Локомотив#Овертайм
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