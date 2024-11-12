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Медведи

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2024
Белая медведица, плохая подготовка к зиме и нашествие бездомных. Омск сегодня
12 ноября, 15:13
В Большереченском зоопарке поселилась белая медведица Думка
12 ноября, 11:58
Медведи из Большереченского зоопарка начали готовиться к спячке
В группе Большереченского зоопарка рассказали, что медведи уже начинают лениться и становятся менее активными.
30 сентября, 13:30
Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня
21 марта, 13:57
«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
21 марта, 12:37
2023
В Омске разыскивают компанию девушек, которые похитили медведей и пошли с ними в клуб
29 ноября 2023, 10:23
Засыпать не торопятся. Два медведя Большереченского зоопарка еще не впали в спячку
Сон животных постепенно к зиме становится крепче, но они все же пока просыпаются.
13 ноября 2023, 11:03
Захотел сладкого. На севере Омской области медведя заметили за интересным занятием
В окрестностях села Петрово медведь вышел на одну из пасек и разорил несколько пчелиных ульев.
20 июля 2023, 13:10
«Пробудился бурый скакун». В Большереченском зоопарке медведица Соня вышла из спячки
Соню привезли в зоопарк в 2017 году.
28 марта 2023, 05:25
В Омской области проснулся после зимы еще один житель зоопарка
Из спячки в Большереченском зоопарке вышел бурый медведь Макар
1 марта 2023, 11:21
Весна пришла в Омскую область. В Большереченском зоопарке проснулся медведь Малыш
Малыш проснулся за день до календарной весны. Медведя осмотрели ветеринары, скоро он предстанет и перед посетителями Большереченского зоопарка.
28 февраля 2023, 09:37
2022
Медведи Большереченского зоопарка не впадают в спячку из-за погоды
Последние годы животные засыпают ближе к концу года.
20 ноября 2022, 11:58
Сезон убийств для развлечения открыт. В Омской области разрешили охотиться на зайцев
Анонс отстрела. В Омской области с субботы разрешат убивать зайцев, а с понедельника — лосей.
27 октября 2022, 11:28
Важно. В Омской области случилось первое нападение медведя на скот
25 июня 2022, 04:36
Инстинкт ведет к людям. Жители Омской области наткнулись на след опасного хищника
Хищник прошелся по полю, засеянному овсом.
10 июня 2022, 10:46
2021
В Омской области массово гуляют медведи
В Муромцевском районе Омской области наблюдается нашествие медведей.
4 августа 2021, 12:15

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