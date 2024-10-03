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Локомотив

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Октябрь
«Авангард» вел по ходу игры с перевесом в две шайбы, но отдал победу «Локомотиву»
3 октября, 15:49
Сентябрь
«Авангард» в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» и продлил серию неудач
25 сентября, 18:52
Август
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
29 августа, 04:15
«Я сделал в Омске все, что мог». Томаш Юрчо рассказал о расставании с «Авангардом»
25 августа, 12:53
«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»
25 августа, 11:04
Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»
25 августа, 02:02
Драма в концовке. «Авангард» в овертайме обыграл ярославский «Локомотив»
24 августа, 03:03
«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова
23 августа, 05:12
«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова
21 августа, 05:11
Маленький «ястреб». У нападающего «Авангарда» Беляева родился сын
1 августа, 07:34
Июль
Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»
Алексей Мурыгин выступал в составе «ястребов» в сезоне-2018/2019.
10 июля, 10:09
Разрушение развязки у моста, субсидии и поезд, сошедший с рельс. Омск в воскресенье
7 июля, 14:00
Без опрокидывания. В Омской области сошли с рельс два вагона с цементом
7 июля, 06:19
Июнь
От «Сибири» до «Куньлуня». КХЛ опубликовала календарь игр «Авангарда» в новом сезоне
Для «ястребов» чемпионат начнется с сибирского дерби.
11 июня, 09:29
Омский «Авангард» начнет новый сезон на домашнем льду с новосибирской «Сибирью»
Матч пройдет 4 сентября в 19:30 на G-Drive Арене.
10 июня, 09:24
Май
Агент Ткачева прокомментировал слухи об уходе нападающего из омского «Авангарда»
29 мая, 04:34
Три товарищеских матча. Омский «Авангард» проведет «предсезонку» в Минске
23 мая, 02:58
Контракт истек: нападающие Николай Прохоркин и Томаш Юрчо покидают омский «Авангард»
18 мая, 10:35
Апрель
Укрепляют защиту. Омский «Авангард» подпишет Павла Коледова на два года
29-летний защитник покинет «Салават Юлаев».
28 апреля, 10:31
Омский футбольный клуб «Иртыш» назначил главным тренером московского специалиста
10 апреля, 06:24

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