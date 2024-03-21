24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
В Омске в ночь на 24 марта в рамках реконструкции бульвара Архитекторов перекроют для ремонта очередной участок дороги. Ориентировочно на три месяца закроют для проезда перекресток бульвара Архитекторов и 70 лет Октября. Из-за этого схемы движения общественного транспорта претерпят значительные изменения.
С воскресенья по измененным схемам движения проследуют сразу 18 маршрутов общественного транспорта: среди них 8 — муниципальные и 10 — частные. Без изменений продолжит ходить транспорт по маршрутам № 78, 94, 23, 95, 212, 272, 331, 503.
Большинство же маршрутов поедет в объезд — через улицу Перелета, Крупской, Дмитриева с выездом на 70 лет Октября и далее по действующим схемам. Это касается маршрутов № 8Н, 21А, 24, 61, 64, 200, 305, 344, 409, 410, 415, 418, 424, 500. Из схемы движения маршрута №3 исключат участок по улицам Перелета и Степанца. У маршрутов № 88, 96 и 424 изменятся конечные пункты.
Отметим, что движение общественного транспорта от улицы 70 лет Октября до Крупской будет проходить по дублеру улицы Дмитриева. Обратно — по самой Дмитриева.
«На сегодняшний день работы по очистке проезжей части от бордюра до бордюра выполнены УДХБ. Дополнительно будут обустроены две новые остановки общественного транспорта на дублере Дмитриева и на Дмитриева», — пояснил директор дептранспорта Вадим Кормилец.
Часть транспорта — маршруты № 8Н, 21А, 61, 64, 344, 409, 418 и 500 при движении в обоих направлениях будут проезжать через остановки «Школа милиции», «Студенческая», «ЖК „Кристалл“», «5 микрорайон» и «Больница». Это сделано для обслуживания жителей домов на улицах Степанца и Комарова, которые оказываются максимально удалены от действующих маршрутов.
По маршруту №96 с 24 марта вместо двух автобусов малого класса будут ходить пять автобусов среднего класса. Конечный пункт организуют вблизи ЖК «Кристалл» (ближе к ТЦ «Комарова Плаза»).
Помимо этого, запускают новый короткий автобусный маршрут №28, который свяжет центр города с Левобережьем. Автобусы будут следовать от конечной остановки «Поворотная» до остановки «Площадь Победы». Фактически он придет на смену автобусам, которые следуют по укороченным рейсам маршрута № 24.
Маршрут № 28 будет обслуживаться муниципальными автобусами большого класса: в рабочие дни — 5 единиц подвижного состава с интервалом в 10 минут, в выходные и праздники — 3 единицы.
«С утра в понедельник многие водители скорее всего столкнуться с неожиданностью. Будут в растерянном состоянии. Советую внимательно смотреть на те временные технические средства, на изменения организации дорожного движения. Кое-где поменяется приоритетность движения автотранспорта, будут изменены режимы работы светофоров на перекрестках, которые примут на себя основную нагрузку», — отметил замначальника отдела надзора УГИБДД УМВД России по Омской области Руслан Душенкин.
За соблюдением новых правил и схем движения обещают пристально следить, не исключена организация ежедневной работы патрульной бригады Госавтоинспекции на перекрестке бульвара Архитекторов и Крупской. При этом дорожные знаки, запрещающие въезд в зону работ, сразу будут установлены на перекрестке при выезде от новой Крупской к старой Крупской. Прямо двигаться в сторону 70 лет Октября, пока не будет демонтировано дорожное покрытие, смогут только жители домов в районе Бульвара Архитекторов.
«Весь отдел организации движения департамента транспорта в понедельник в утренний час-пик уже будет стоять на Левом берегу, смотреть по факту соответствие примененных временных установок положению дел, которое будет складываться. Мы просим граждан не реагировать сразу негативно. Вся неделя будет трудная: потому что каждый водитель для себя будет выбирать оптимальный маршрут. Произойдет значительное перераспределение транспорта на участках, которые окружают зону производства работ», — добавил Вадим Кормилец.