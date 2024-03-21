24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта

За соблюдением новых правил и схем движения обещают пристально следить, не исключена организация ежедневной работы патрульной бригады Госавтоинспекции на перекрестке бульвара Архитекторов и Крупской. При этом дорожные знаки, запрещающие въезд в зону работ, сразу будут установлены на перекрестке при выезде от новой Крупской к старой Крупской. Прямо двигаться в сторону 70 лет Октября, пока не будет демонтировано дорожное покрытие, смогут только жители домов в районе Бульвара Архитекторов.