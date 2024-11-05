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Омский авангард

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Ноябрь
«Как снег не голову»: Звягин прокомментировал неожиданный отъезд Линдена Вея в Канаду
5 ноября, 14:23
Даррен Диц не попал в заявку на выездную серию игр омского «Авангарда»
5 и 7 ноября омский клуб проведет игры во Владивостоке и Хабаровске.
4 ноября, 11:28
Кожевников призвал вернуть легендарного диктора омского «Авангарда» Надежду Демичеву
4 ноября, 08:50
Омский «Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Заседой
2 ноября, 14:26
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Линденом Веем
1 ноября, 12:52
В омском «Авангарде» снова задумались над сменой Звягина на «нового Хартли»
1 ноября, 12:28
Октябрь
Звягин рискует покинуть пост главного тренера омского «Авангарда» в ближайшее время
24 октября, 12:20
«Это бизнес»: Спунер объяснил, почему вернулся в «Авангард» после разрыва контракта
23 октября, 13:30
В тренерский штаб «Авангарда» может войти экс-хоккеист Сергей Гомоляко
22 октября, 12:31
«Выход должен быть»: Курьянов прокомментировал плачевную ситуацию в «Авангарде»
22 октября, 12:11
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
«Заложат арену в ломбард». «Авангард» нашел нового кандидата на пост главного тренера
21 октября, 14:56
Омский «Авангард» планирует заключить контракт с нападающим легионером
19 октября, 09:27
Не оправдал надежд. Состав «Авангарда» в ближайшее время покинет Даррен Диц
18 октября, 11:43
«Мы помним». Омский «Авангард» почтил память Алексея Черепанова
13 октября, 12:06
Нападающий Иван Николишин покинет омский «Авангард»
9 октября, 12:00
Антон Курьянов оставил должность генерального менеджера омского «Авангарда»
9 октября, 11:25
На 74-м году жизни скончался ветеран омского хоккея Николай Березовский
Прощание с Николаем Березовским пройдет завтра, 8 октября, в Воскресенском военном соборе.
7 октября, 12:20
Победа «Авангарда», разруха на прощание и осень по-зимнему. Омск сегодня
5 октября, 14:32
Получили по пять минут штрафа. На матче «Авангард» — «Барыс» произошла жесткая драка
5 октября, 14:10

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