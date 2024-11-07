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Хоккеисты

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Ноябрь
Сергей Звягин назвал причину поражения «Авангарда» на Дальнем Востоке
7 ноября, 18:30
Октябрь
Звягин рискует покинуть пост главного тренера омского «Авангарда» в ближайшее время
24 октября, 12:20
«Это бизнес»: Спунер объяснил, почему вернулся в «Авангард» после разрыва контракта
23 октября, 13:30
«Выход должен быть»: Курьянов прокомментировал плачевную ситуацию в «Авангарде»
22 октября, 12:11
Драка из-за девушки, отключение телеканалов и новый тренер «Авангарда». Омск сегодня
21 октября, 15:11
«Заложат арену в ломбард». «Авангард» нашел нового кандидата на пост главного тренера
21 октября, 14:56
Омский «Авангард» планирует заключить контракт с нападающим легионером
19 октября, 09:27
Не оправдал надежд. Состав «Авангарда» в ближайшее время покинет Даррен Диц
18 октября, 11:43
Победа «Авангарда», разруха на прощание и осень по-зимнему. Омск сегодня
5 октября, 14:32
Победа «Авангарда», технический сбой в автобусах и садик без отопления. Омск сегодня
1 октября, 14:22
Сентябрь
Поражение «Авангарда», подозрительные орехи и первый снег. Омск сегодня
24 сентября, 15:27
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше высказался в защиту Сергея Звягина
24 сентября, 14:10
Череда неудач «Авангарда», исчезновение маршруток и жестокое убийство. Омск сегодня
21 сентября, 14:04
«Нельзя так играть»: Дамир Шарипзянов высказался о серии поражений «Авангарда»
21 сентября, 06:47
Скандал в хоккейной семье, бабье лето и приближение магнитной бури. Омск сегодня
17 сентября, 15:01
Возвращение Рида Буше, карантин из-за ОРВИ и скорое включение отопления. Омск сегодня
14 сентября, 14:08
Скандал из-за парковки в вузе, зарплаты хоккеистов и северное сияние. Омск сегодня
13 сентября, 14:58
Второй год подряд. Владимир Ткачев возглавил рейтинг самых дорогих игроков КХЛ
13 сентября, 13:38
Первая победа «Авангарда», путешествие по Сибири и возвращение лета. Омск сегодня
5 сентября, 15:34
Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня
2 сентября, 14:30

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