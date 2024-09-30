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Спячка

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2024
Медведи из Большереченского зоопарка начали готовиться к спячке
В группе Большереченского зоопарка рассказали, что медведи уже начинают лениться и становятся менее активными.
30 сентября, 13:30
Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня
21 марта, 13:57
«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
21 марта, 12:37
Предвестники весны. В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты
Спят еще два полосатых, а также все медведи, но их пробуждения работники зоопарка ждут со дня на день.
28 февраля, 12:57
2023
Осенний недосып. В Большереченском зоопарке внезапно вышла из спячки бурая медведица
Дикое животное не выглядит агрессивным, а, скорее, просто недоспавшим.
16 ноября 2023, 11:49
Засыпать не торопятся. Два медведя Большереченского зоопарка еще не впали в спячку
Сон животных постепенно к зиме становится крепче, но они все же пока просыпаются.
13 ноября 2023, 11:03
Весна пришла в Омскую область. В Большереченском зоопарке проснулся медведь Малыш
Малыш проснулся за день до календарной весны. Медведя осмотрели ветеринары, скоро он предстанет и перед посетителями Большереченского зоопарка.
28 февраля 2023, 09:37

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