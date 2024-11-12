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Зоопарк

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Ноябрь
Белая медведица, плохая подготовка к зиме и нашествие бездомных. Омск сегодня
12 ноября, 15:13
В Большереченском зоопарке поселилась белая медведица Думка
12 ноября, 11:58
Октябрь
В Большереченском зоопарке на свет появились детеныши маралов
28 октября, 13:04
В омском зоопарке павлины ухаживают за самочками и демонстрируют им свои хвосты
Сейчас у самцов начался период ухаживания за противоположным полом для создания потомства.
23 октября, 06:29
В Большереченском зоопарке омичам предложили выбрать имя для детеныша макаки
15 октября, 14:56
Сентябрь
Медведи из Большереченского зоопарка начали готовиться к спячке
В группе Большереченского зоопарка рассказали, что медведи уже начинают лениться и становятся менее активными.
30 сентября, 13:30
«Не убивайте их»: квартиры омичей заполонили летучие мыши
10 сентября, 07:12
Возвращение коронавируса, удушающие запахи и урожай для капибар. Омск сегодня
4 сентября, 14:17
«Зоопарк спешит на помощь». Омичей призвали отдавать избытки урожая капибарам
4 сентября, 11:59
Июль
Имя для лемура, долги 8-летнего ребенка и неправильная реклама. Омск в воскресенье
21 июля, 14:00
В День семьи, любви и верности. В омском зоопарке у лебедей родились четыре малыша
В День семьи, любви и верности в омском зоопарке у пары лебедей появилось потомство.
8 июля, 14:12
Полгода у мамы в сумке. В омском Большереченском зоопарке родился кенгуренок
Малыш в течение 6 месяцев развивался в сумке у своей матери.
5 июля, 10:52
Июнь
Вольер за полмиллиона. В Большереченский зоопарк снова привезут белого медведя
27 июня, 07:41
Узор из пятнышек на спинке. В омском Большереченском зоопарке родился детеныш марала
Через полгода малыш приобретет рыжеватый окрас.
13 июня, 05:26
Май
Мэр Шелест предложил бизнес-сообществу поучаствовать в развитии парка 300-летия Омска
15 мая, 05:30
Архитектура, история, культура и кофе. Чем завлечь туристов в Омск
14 мая, 04:30
Апрель
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Март
Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня
21 марта, 13:57
«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
21 марта, 12:37
Февраль
Предвестники весны. В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты
Спят еще два полосатых, а также все медведи, но их пробуждения работники зоопарка ждут со дня на день.
28 февраля, 12:57

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