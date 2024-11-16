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Бурый медведь

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2024
Смертельная авария на трассе, спячка медведей и отключение отопления. Омск сегодня
16 ноября, 13:50
Искали добычу. В Омской области обнаружили следы диких медведей
Жители переживают за свой скот, ведь медведи могли учуять запах животных и прийти, чтобы поохотиться.
15 октября, 06:44
Медведи из Большереченского зоопарка начали готовиться к спячке
В группе Большереченского зоопарка рассказали, что медведи уже начинают лениться и становятся менее активными.
30 сентября, 13:30
Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня
21 марта, 13:57
«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
21 марта, 12:37
2023
Осенний недосып. В Большереченском зоопарке внезапно вышла из спячки бурая медведица
Дикое животное не выглядит агрессивным, а, скорее, просто недоспавшим.
16 ноября 2023, 11:49
Преградил дорогу. В Омской области медведь не дал проехать автомобилю
11 июля 2023, 09:47
Содрал шерсть о прутья. Омичи рассказали о медведе, которого держат для рекламы кафе
Животное находится там уже несколько лет.
5 июля 2023, 04:31
«Миха!». Омичи встретили медведя на севере региона и позвали его к себе
1 июля 2023, 10:32
«Пробудился бурый скакун». В Большереченском зоопарке медведица Соня вышла из спячки
Соню привезли в зоопарк в 2017 году.
28 марта 2023, 05:25
2022
В Омской области предложили безлимитно убивать медведей
По действующему лимиту разрешено застрелить 463 особи.
22 августа 2022, 10:17
2021
Медведи на омских улицах: миф или реальность завтрашнего дня?
20 июля 2021, 07:25

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