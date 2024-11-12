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Медведь

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2024
Белая медведица, плохая подготовка к зиме и нашествие бездомных. Омск сегодня
12 ноября, 15:13
В Большереченском зоопарке поселилась белая медведица Думка
12 ноября, 11:58
Медведи из Большереченского зоопарка начали готовиться к спячке
В группе Большереченского зоопарка рассказали, что медведи уже начинают лениться и становятся менее активными.
30 сентября, 13:30
Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня
21 марта, 13:57
«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
21 марта, 12:37
2023
В Омске разыскивают компанию девушек, которые похитили медведей и пошли с ними в клуб
29 ноября 2023, 10:23
Осенний недосып. В Большереченском зоопарке внезапно вышла из спячки бурая медведица
Дикое животное не выглядит агрессивным, а, скорее, просто недоспавшим.
16 ноября 2023, 11:49
Душ для медведей: как в Большереченском зоопарке животных спасают от жары
12 июля 2023, 04:05
Преградил дорогу. В Омской области медведь не дал проехать автомобилю
11 июля 2023, 09:47
Содрал шерсть о прутья. Омичи рассказали о медведе, которого держат для рекламы кафе
Животное находится там уже несколько лет.
5 июля 2023, 04:31
«Миха!». Омичи встретили медведя на севере региона и позвали его к себе
1 июля 2023, 10:32

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