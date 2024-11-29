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Транспортная сеть

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Ноябрь
Замерзшие провода, риски затопления и проблемы с транспортом. Омск сегодня
29 ноября, 15:25
Омичей предупредили об изменении движения общественного транспорта на Левом берегу
29 ноября, 14:46
Октябрь
Одну из автобусных остановок в Кировском округе Омска перенесли на новое место
Остановку «Сельхозтехника» перенесли по просьбам местных жителей.
31 октября, 14:23
В ноябре по омскому бульвару Архитекторов хотят запустить троллейбусы
25 октября, 12:51
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня
7 октября, 14:25
Омская прокуратура начала проверку после отмены муниципальных автобусов в Знаменском
7 октября, 12:03
Сентябрь
В Омске частный перевозчик отказался от двух популярных маршрутов
21 сентября, 10:56
Жизнь без горячей воды, вырубка деревьев и проблемы с транспортом. Омск сегодня
18 сентября, 14:56
В Омске из-за ремонта бульвара Архитекторов временно изменятся маршруты автобусов
В городской администрации предупредили, что на Левом берегу временно изменятся схемы движения пяти автобусов, это связано с ремонтом участка бульвара Архитекторов.
13 сентября, 14:23
По просьбам горожан. На ряде омских маршрутов средние автобусы заменили на большие
3 сентября, 12:40
Август
Подтопление дачных участков, проезд за 100 рублей и новая вырубка. Омск сегодня
16 августа, 14:33
Новый перевозчик приступил к работе на межмуниципальном маршруте Омск-Седельниково
5 августа, 13:35
Омская администрация возобновила поиски перевозчика для кольцевого маршрута №206
5 августа, 13:23
Омичам напомнили, какие автобусные маршруты изменятся в День города
1 августа, 12:54
Июль
Проезд запрещен. Омичам рассказали, какие улицы перекроют для проведения Дня города
30 июля, 12:55
Погибшая школьница, новые автобусы и открытая тренировка «Авангарда». Омск сегодня
25 июля, 14:23
Сочится из дна. Омский пассажирский автобус затопило во время дождя
Автобус, который следует по маршруту №29, во время ливня наполнился водой, жидкость начала проникать в салон из швов на дне.
17 июля, 13:44
Из-за уровня воды на дороге. В Омске после ливня изменили маршрут автобуса №69
В департаменте транспорта омичей предупредили об изменении схемы движения автобуса №69, причиной стал чрезмерно высокий уровень воды под виадуком на улице Серова.
17 июля, 11:17
Нашествие морских птиц, смена кадров в «Кедре» и затопление автобуса. Омск сегодня
16 июля, 14:34

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