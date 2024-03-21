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ХК "Локомотив"

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2024
Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня
21 марта, 13:57
Во время вчерашнего матча игроки «Локомотива» и «Авангарда» устроили серьезную драку
Стычка произошла у ворот «ястребов», в результате в штрафные боксы отправились Ярослав Лихачев и Артемом Чмыхов.
21 марта, 11:19
2023
Наставник омского «Авангарда» о проигрыше «Локомотиву»: «Сейчас победы не важны»
20 августа 2023, 17:36
2022
Омский «Авангард» на выезде не смог одолеть ярославский «Локомотив»
28 ноября 2022, 19:07

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