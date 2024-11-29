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Животное

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Ноябрь
После скандала бегемоту из Большереченского зоопарка заменят место отдыха
В Большереченском зоопарке для бегемота Кенига, который является старейшим жителем учреждения, планируется построить новый бассейн.
29 ноября, 06:20
Октябрь
Маски, хвосты и домики. Какие товары для квадробики предлагают омичам маркетплейсы
4 октября, 11:02
Июль
Срочно требовалась помощь. В омском муниципальном приюте выходили потерявшуюся собаку
В отлов муниципального приюта попал старый домашний пес, который скитался по улице в удручающем состоянии. Сотрудники оказали ему необходимую помощь и ищут хозяина.
12 июля, 09:41
«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося
Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.
9 июля, 11:24
В День семьи, любви и верности. В омском зоопарке у лебедей родились четыре малыша
В День семьи, любви и верности в омском зоопарке у пары лебедей появилось потомство.
8 июля, 14:12
Июнь
Омский суд вынес приговор живодеру, который убил собаку, чтобы ее съесть
4 июня, 09:54
Май
Путешествия по миру: омичи все чаще берут с собой за границу собак и кошек
18 мая, 12:23
Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей
Трупы животных были найдены на участке Иртыша на территории Таврического района, по словам местного жителя, они были как в русле реки, так и на берегу.
3 мая, 13:29
Апрель
Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль
16 апреля, 12:45
Прорыв дамбы, страшная находка в мусорке и наказание за стрельбу. Омск сегодня
12 апреля, 14:24
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Итоги сезона, проблемный бульвар Архитекторов и меры для хозяев собак. Омск сегодня
3 апреля, 14:24
Март
Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку
27 марта, 10:32
Победа «Авангарда», транспортные маршруты и весеннее пробуждение. Омск сегодня
21 марта, 13:57
«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
21 марта, 12:37
«Как были, так и остались». В Омске стая бродячих собак напала на курьера
21 марта, 11:55
Нашествие крыс, судьба выброшенных щенков и весенние холода. Омск сегодня
6 марта, 14:09
Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю
Животное прошло необходимую реабилитацию, после чего вернулась в привычную среду обитания.
5 марта, 13:10
Более двухсот туш. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль
Жалобу на ситуацию в министерство направил председатель ассоциации СНТ «Родник».
4 марта, 08:45
Февраль
Не понравилось, что лаяла. В омском селе мужчина убил собаку и выкинул тело в мусорку
Сельчанин достал нож из кармана и перерезал горло животному, мужчину уже задержала полиция.
28 февраля, 08:40

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