Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость №1. Стало известно, сколько преступлений было совершено в Омской области в 2023 году
Региональная прокуратура подвела итоги 2023 года и рассказала, сколько преступлений совершили жители Омской области. Так, за это время было совершено 24252 преступления, что на 5,1% больше, чем в 2022 году. В этом году значительно сократилось количество убийств, но возросло число преступлений, связных с наркоторговлей и запрещенными веществами, также стало больше несовершеннолетних преступников.
Новость №2. В школах и детсадах Омска начали массово вводить карантин
Сегодня в департаменте образования Городу55 рассказали о введении карантина в школах и детских садах Омска. Сейчас закрыто уже 36 групп в дошкольных учреждениях и 113 классов. Напомним, что, по статистике, приведенной региональным Роспотребнадзором, за три недели 2024 года в Омской области зафиксировали 13 478 случаев заболевания ОРВИ.
Новость №3. В Советском округе Омска ищут жестокого живодера, который убивает собак
Участники волонтерского движения «Мы тебя нашли» рассказали омичам подробности жуткой истории о жестоком живодере, который убивает бездомных собак. Первую жертву нашли в Нефтяниках с перерезанным проволокой горлом. Ее удалось спасти, но насилие на этом не закончилось. Позже жители близлежащего садового товарищества обнаружили пропажу двух щенков, а до этого на территории того же СНТ был найден изувеченный труп собаки. Полную версию событий читайте в материале.