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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

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Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня

24 января 2024, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, сколько преступлений было совершено в Омской области в 2023 году

Региональная прокуратура подвела итоги 2023 года и рассказала, сколько преступлений совершили жители Омской области. Так, за это время было совершено 24252 преступления, что на 5,1% больше, чем в 2022 году. В этом году значительно сократилось количество убийств, но возросло число преступлений, связных с наркоторговлей и запрещенными веществами, также стало больше несовершеннолетних преступников.

Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
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Новость №2. В школах и детсадах Омска начали массово вводить карантин

Сегодня в департаменте образования Городу55 рассказали о введении карантина в школах и детских садах Омска. Сейчас закрыто уже 36 групп в дошкольных учреждениях и 113 классов. Напомним, что, по статистике, приведенной региональным Роспотребнадзором, за три недели 2024 года в Омской области зафиксировали 13 478 случаев заболевания ОРВИ.

Стало известно, сколько классов закрыли на карантин в омских школах
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Новость №3. В Советском округе Омска ищут жестокого живодера, который убивает собак

Участники волонтерского движения «Мы тебя нашли» рассказали омичам подробности жуткой истории о жестоком живодере, который убивает бездомных собак. Первую жертву нашли в Нефтяниках с перерезанным проволокой горлом. Ее удалось спасти, но насилие на этом не закончилось. Позже жители близлежащего садового товарищества обнаружили пропажу двух щенков, а до этого на территории того же СНТ был найден изувеченный труп собаки. Полную версию событий читайте в материале.

Шокирующие находки. В омских Нефтяниках ищут живодера, жестоко убивающего собак
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Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
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