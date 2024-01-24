Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня

Региональная прокуратура подвела итоги 2023 года и рассказала, сколько преступлений совершили жители Омской области. Так, за это время было совершено 24252 преступления, что на 5,1% больше, чем в 2022 году. В этом году значительно сократилось количество убийств, но возросло число преступлений, связных с наркоторговлей и запрещенными веществами, также стало больше несовершеннолетних преступников.