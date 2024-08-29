gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Нарушение прав

Выбрать дату
2024
Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района
29 августа, 10:22
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
А где ходить? Омский водитель припарковался на тротуаре и заплатил штраф
Госавтоинспекторы установили личность водителя после жалобы в соцсети.
22 марта, 10:12
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
«Самозахват». Омичи оказались замурованы в своем дворе из-за забора соседнего дома
24 января, 12:08
Первый случай бешенства, дело Любинской ЦРБ и чрезвычайно аварийный дом. Омск сегодня
15 января, 13:49
2023
В Омске будут судить мужчину, который набросился на полицейских и получил пулю в ногу
15 ноября 2023, 11:47
Омский суд вынес решение по жалобе о незаконном призыве на службу
Административный иск к призывной комиссии рассмотрел Горьковский районный суд Омской области.
13 ноября 2023, 10:25
Ночь в стогу сена, погода в ноябре и табачные ларьки. Омск сегодня
2 ноября 2023, 14:21
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
31 октября 2023, 11:51
Пьяный житель Омской области угнал у приятеля машину и попался полицейским
4 октября 2023, 09:33
Бастрыкин поставил на контроль дело о нарушении прав инвалидов из Омской области
Поводом для проверки стало сообщение о нарушении в социальной сети.
5 сентября 2023, 11:18
Прокуратура выявила, что омские судебные приставы считают должниками невиновных людей
Отдел судебных приставов по Кировскому округу ошибочно идентифицирует граждан в качестве должников.
28 августа 2023, 13:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика