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Карантин

Карантин — все новости по теме «Карантин» в Омске и Омской области, как один из способов борьбы с COVID-19. Важные и свежие новости про изоляцию.

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Ноябрь
В Омск попытались завести тонну узбекских гранатов, зараженных опасным вредителем
5 ноября, 13:23
После каникул три омских школы оказались закрыты на карантин
5 ноября, 06:13
Октябрь
Все только начинается. В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью школьников
28 октября, 11:39
В омских школах почти тысячу классов отправили на карантин из-за ОРВИ и пневмонии
25 октября, 11:23
Важно. Стало известно, как много детей в Омске заболели пневмонией этой осенью
23 октября, 09:47
Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня
22 октября, 14:18
Достаем маски. В Омске срочно закрыли на карантин 17 школ из-за опасных вирусов
22 октября, 05:13
Берегите детей! 15 омских школ полностью закрыли на карантин
21 октября, 10:14
В Омске внезапно закрыли 10 школ: объясняем, почему
18 октября, 09:05
В Омск привезли 9 тонн гранатов, зараженных опасными белыми жуками с длинными лапками
17 октября, 05:27
Вспышка ОРВИ: статистика по заболевшим в Омской области и других регионах Сибири
16 октября, 07:49
Лошади под угрозой. В Омской области введен карантин из-за вспышки опасной инфекции
14 октября, 08:15
В Омске резко изменилась ситуация с заболеваемостью в школах и детсадах
14 октября, 07:17
В Омске закрыли уже шесть школ. Все из-за вспышки вирусов
9 октября, 06:19
Уже пять школ в Омске полностью закрыли на карантин из-за опасных вирусов
5 октября, 06:12
В Омске из-за вспышки ОРВИ закрыли еще несколько школ. Какие округа самые больные
3 октября, 06:23
Берегите детей. За сутки три школы Омска полностью закрыли на карантин
1 октября, 06:40
Сентябрь
«Цветы смерти»: в Омск приехали зараженные хризантемы
30 сентября, 11:26
В Омске зафиксирован резкий рост заболеваемости детсадовцев
25 сентября, 10:17
Дети болеют: в Омске массово закрывают школьные классы на карантин
23 сентября, 06:47

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