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Дикие животные

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Октябрь
В Большереченском зоопарке на свет появились детеныши маралов
28 октября, 13:04
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
Июль
«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося
Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.
9 июля, 11:24
Май
Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей
Трупы животных были найдены на участке Иртыша на территории Таврического района, по словам местного жителя, они были как в русле реки, так и на берегу.
3 мая, 13:29
Апрель
Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль
16 апреля, 12:45
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Март
«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
21 марта, 12:37
«Как были, так и остались». В Омске стая бродячих собак напала на курьера
21 марта, 11:55
Подальше от города. Косулю, застрявшую в заборе омского телецентра, отпустили на волю
Животное прошло необходимую реабилитацию, после чего вернулась в привычную среду обитания.
5 марта, 13:10
Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня
4 марта, 14:21
Более двухсот туш. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль
Жалобу на ситуацию в министерство направил председатель ассоциации СНТ «Родник».
4 марта, 08:45
Карантин на 2 месяца. В омской деревне обнаружили зараженную бешенством лису
1 марта, 10:59
Февраль
Массовая гибель косуль, жестокое убийство и жизнь без воды. Омск сегодня
29 февраля, 14:16
Предвестники весны. В Большереченском зоопарке Омской области проснулись еноты
Спят еще два полосатых, а также все медведи, но их пробуждения работники зоопарка ждут со дня на день.
28 февраля, 12:57
Омские спасатели нашли на льду Иртыша труп косули
О жуткой находке рассказали в региональной пожарно-спасательной службе.
26 февраля, 10:10
Путают с собаками. В минприроды опровергли слухи о наступлении волков на омичей
В региональном министерстве заверили, что проверяли леса и не обнаружили хищников.
19 февраля, 12:46
Жителям Омской области грозит срок за убийство косули
В пресс-службе БУ"Управление по охране животного мира» рассказали, что задержали двух мужчин, которые были замечены при незаконной охоте.
9 февраля, 07:13
Январь
Неблагополучная территория. В Омской области выявили еще два очага бешенства
30 января, 12:16
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01

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