Стало известно, сколько классов закрыли на карантин в омских школах

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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По данным на 24 января, на карантин закрыли 36 групп в дошкольных учреждениях и 113 классов в школах города.
«На карантин закрыто в 26 дошкольных образовательных учреждениях — 36 групп; в 35 общеобразовательных учреждениях — 113 классов», — рассказали в пресс-службе депобра Городу55.
Решение о закрытии групп и классов на карантин принимает только руководитель учреждений. Происходит это при условии, что больше 20% от общего числа детей в классе/группе не посещают занятия по причине болезни.
По данным от Роспотребнадзора по Омской области, за три недели 2024 года в регионе зарегистрировали 13 478 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.