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Живодеры

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2024
Омский суд вынес приговор живодеру, который убил собаку, чтобы ее съесть
4 июня, 09:54
Пнул, добил руками и бросил псу. Живодера из Омской области могут посадить на 5 лет
21 мая, 07:47
Рекорд «Авангарда», щенки в мусорном баке и дефицит лекарств. Омск сегодня
21 февраля, 14:07
Забилась в угол. В Омской области живодер спустил собаку на беспомощную косулю
26 января, 08:43
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Шокирующие находки. В омских Нефтяниках ищут живодера, жестоко убивающего собак
24 января, 13:11
2023
Избил и пырнул ножом. Суд наказал живодера из Омской области за убийство собаки
Приговор 42-летнему мужчине вынес Кормиловский районный суд.
29 ноября 2023, 12:58
Животное погибло. Пьяный омич выбросил щенка с четвертого этажа
Собака у новых хозяев прожила всего три дня.
30 июня 2023, 06:31
На омского живодера, забившего до смерти свою собаку, завели уголовное дело
Теперь мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.
31 марта 2023, 06:40
Отрезал кошке хвост. Омичу вынесли приговор за издевательство над животным
В момент преступления мужчина был пьян.
13 марта 2023, 03:52
Просто садист. Омич за жестокое обращение с животным предстанет перед судом
Сейчас за кошкой ухаживает заявительница.
30 января 2023, 10:18
Попал дротиком в глаз собаке. В Омских Нефтяниках неизвестный покалечил щенка
Трехмесячному щенку пришлось удалить глаз.
24 января 2023, 10:05
2022
За что? В Омской области у кладбища нашли собаку с выколотыми глазами
31 августа 2022, 14:30

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