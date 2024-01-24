Шокирующие находки. В омских Нефтяниках ищут живодера, жестоко убивающего собак

Однако история на этом не закончилась и, скорее, только началась. Позже в одном из садовых товариществ, находящихся рядом с местом, где нашли изувеченную Снежку, пропало сразу два щенка. Кроме того, несколькими днями ранее на этой же территории нашли труп собаки, которой живодер отрезал язык и вспорол брюхо.