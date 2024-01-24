Шокирующие находки. В омских Нефтяниках ищут живодера, жестоко убивающего собак

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Запись с подробностями каждого случая появилась на странице волонтерского движения в соцсети. Так, пугающая цепочка жестоких издевательств над животными началась с собаки Снежки, которую нашли в Нефтяниках с перерезанным проволокой горлом. Ее удалось спасти, сейчас она идет на поправку.
Однако история на этом не закончилась и, скорее, только началась. Позже в одном из садовых товариществ, находящихся рядом с местом, где нашли изувеченную Снежку, пропало сразу два щенка. Кроме того, несколькими днями ранее на этой же территории нашли труп собаки, которой живодер отрезал язык и вспорол брюхо.
«Более того, в том месте, где обитала Снежка сейчас без вести пропало еще несколько собак, а еще одну нашли убитой около теплотрассы. Волонтеры начали обследование территории, в результате обнаружили петли из проволоки». — рассказал один из участников движения.
Найденные петли неизвестный прикреплял к деревьям с расчетом, что бездомные собаки, которые греются на теплотрассе неподалеку, будут в них попадать. Волонтеры также отметили, что рядом с местами, где были найдены животные, удалось обнаружить укрытие, из которого живодер наблюдает за ними.
Однако, как сообщили в УМВД «Новому Омску», информации о поиске жестокого живодера в полицию пока не поступало.