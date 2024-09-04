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Нарушения закона

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2024
Товара на 12 миллионов. В Кузбассе задержали наркоторговца из Омска
Теперь ему грозит длинный тюремный срок. Ранее мужчина уже был судим за подобные дела.
4 сентября, 09:09
В обход закона. В Омской области дом-интернат купил иномарку HAVAL H9 за 4 млн рублей
«Драгунский дом-интернат» купил иномарку стоимостью более 4 млн рублей. Согласно законодательству, подобные сделки должны проходить через конкурентные процедуры. Однако в данном случае это требование было нарушено.
2 июля, 06:49
20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
15 апреля, 07:59
Пьяный омич без прав сел за руль и решил поиграть в догонялки с полицейскими
Своими действиями он создавал опасность для других водителей, теперь мужчине грозит административное наказание.
21 марта, 08:35
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Омичи-преступники, проблемы с транспортом и расплавленный потолок. Омск сегодня
22 января, 14:20
Две омские нелегальные компании попали в предупредительный список Банка России
16 января, 03:15
2023
Выстрелил из неприязни. Суд оставил приговор убийцы из Омской области без изменений
Областной суд рассмотрел уголовное дело 43-летнего жителя Седельниковского района.
23 ноября 2023, 13:02
Прикрывались ломбардами. В Омске нашли больше двух десятков черных кредиторов
Некоторые из них незаконно выдавали займы, другие скрывали комиссионную деятельность или были исключены из реестра.
17 ноября 2023, 09:25
Экологические проблемы, тараканы в столовой и авиарейсы в Тару. Омск сегодня
16 ноября 2023, 14:23
Суд наказал казахстанца, который 10 лет назад проник в квартиру омички и изнасиловал
Судебная коллегия признала 63-летнего мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней и краже в крупном размере.
30 октября 2023, 09:29
С ямами и выбоинами. В Омской области отремонтируют дорогу после иска прокуратуры
Покрытие на центральной улице Полтавки пришло в негодность, что повышает риск аварий.
13 октября 2023, 05:00
Стало известно, сколько аварий случилось в этом году в Омске из-за пьяных водителей
Для предотвращения несчастных случаев по вине нетрезвых омичей, сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Трезвость».
27 сентября 2023, 10:04
В Омске нашли еще одно предприятие с мясом неизвестного происхождения
ФГИС «Меркурий» продолжает выявлять нарушения на предприятиях с помощью искусственного интеллекта и аналитических модулей.
25 августа 2023, 07:30

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