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Изнасилование

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2024
Стали известны шокирующие подробности изнасилования фаллосом студента ОмГТУ
8 ноября, 13:45
В Омске все реже грабят квартиры и дебоширят на улице, но чаще насилуют
Общее количество зарегистрированных преступлений в городе в 2024 году уменьшилось на 10,3%, составив 10 940 случаев.
31 июля, 04:29
Угрожал убийством. Суд накажет мигранта за изнасилование омички
10 июля, 12:43
Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня
13 марта, 14:19
Шок. После был фаллос. Студенты омского политеха напали на сокурсника и изнасиловали
13 марта, 10:09
Спецпроект
Где чаще насилуют и убивают. Какой округ Омска был самым опасным в 2023 году
Оказалось, что наиболее спокойным стал Октябрьский округ, а больше всего криминала в Центральном.
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году
24 января, 06:34
2023
Житель Омской области пытался изнасиловать проводницу прямо в купе поезда
20 декабря 2023, 11:17
Шок. Просила о помощи. В Омской области изнасиловали девочку в стенах детдома
24 октября 2023, 10:33
Омич пойдет под суд за попытку изнасиловать проводницу поезда
Крики женщины услышал другой пассажир.
5 октября 2023, 07:57
В Омске таксисту за похищение и изнасилование девушки грозит до 17 лет заключения
Он уже был неоднократно судим за совершение различных преступлений.
10 августа 2023, 04:57
Обвинение готово. Дело об августовском изнасиловании в Новоомском рассмотрит суд
Уголовник-рецидивист предстанет перед омским облсудом за жестокое изнасилование маленькой девочки.
24 января 2023, 06:21
Будет наказан. Уголовнику, изнасиловавшему девочку в Омске, грозит пожизненный срок
Обвиняемый по делу об изнасиловании 9-летней девочки житель Омской области отправится в тюрьму.
9 января 2023, 08:04
2022
Ждала возмездия 3 года. Омских подростков отправили в тюрьму за изнасилование подруги
Помимо этого, они должны будут возместить компенсацию морального вреда потерпевшей девочке в сумме 1 млн рублей.
8 декабря 2022, 11:26
Насиловал падчерицу и заставлял молчать. Омичу дали 13 лет «строгача» за жуткое дело
Мужчина два года издевался над падчерицей, скрывая происходящее от жены.
3 ноября 2022, 05:17
В колонию на 15 лет. Омича строго наказали за изнасилование падчерицы
Мужчина напал на дочь своей сожительницы, а после изнасилования спрятался на дереве.
10 октября 2022, 04:39
Пьяный омич попал под уголовное дело за изнасилование 11-летней дочери
Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте.
20 сентября 2022, 06:26
Жителя Омской области осудили на 13 лет за попытку изнасиловать школьницу
Мужчина обратился к школьнице за помощью, чтобы надругаться над ней.
13 сентября 2022, 07:33
Появилось видео допроса подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском
Задержанный признался в преступлении.
30 августа 2022, 08:42

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