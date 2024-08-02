gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Гибель животных

Выбрать дату
Август
Битва за курятник. В Омской области соседи судились из-за собаки и погибших кур
В Называевском районе жители одного из домов отпустили хаски на самовыгул. Животное забралось в соседний курятник и полакомилось там курицами.
2 августа, 05:14
Возвращение земли, падение собаки с балкона и беляши у Политеха. Омск сегодня
1 августа, 14:36
Заперли на балконе в жару. В Омске собака спрыгнула с шестого этажа и погибла
1 августа, 12:00
Июнь
Омский суд вынес приговор живодеру, который убил собаку, чтобы ее съесть
4 июня, 09:54
Май
Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей
Трупы животных были найдены на участке Иртыша на территории Таврического района, по словам местного жителя, они были как в русле реки, так и на берегу.
3 мая, 13:29
Апрель
Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль
16 апреля, 12:45
Прорыв дамбы, страшная находка в мусорке и наказание за стрельбу. Омск сегодня
12 апреля, 14:24
Март
Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня
4 марта, 14:21
Более двухсот туш. Омичи попросили минприроды убрать с территорий СНТ мертвых косуль
Жалобу на ситуацию в министерство направил председатель ассоциации СНТ «Родник».
4 марта, 08:45
Февраль
Массовая гибель косуль, жестокое убийство и жизнь без воды. Омск сегодня
29 февраля, 14:16
Не понравилось, что лаяла. В омском селе мужчина убил собаку и выкинул тело в мусорку
Сельчанин достал нож из кармана и перерезал горло животному, мужчину уже задержала полиция.
28 февраля, 08:40
Омские спасатели нашли на льду Иртыша труп косули
О жуткой находке рассказали в региональной пожарно-спасательной службе.
26 февраля, 10:10
Рекорд «Авангарда», щенки в мусорном баке и дефицит лекарств. Омск сегодня
21 февраля, 14:07
Январь
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Шокирующие находки. В омских Нефтяниках ищут живодера, жестоко убивающего собак
24 января, 13:11
Ноябрь 2023
Избил и пырнул ножом. Суд наказал живодера из Омской области за убийство собаки
Приговор 42-летнему мужчине вынес Кормиловский районный суд.
29 ноября 2023, 12:58
Октябрь 2023
Будьте осторожны. Омичи нашли енотовидную собаку, которая притворилась мертвой
17 октября 2023, 08:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика