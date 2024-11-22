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Бездомные животные

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2024
Усыплять или сдавать в приют? Как решить проблему бездомных животных в Омске
22 ноября, 11:40
«Перебив всех, проблема не решится». Что омичи говорят об отлове бездомных собак
18 ноября, 05:47
Не было выхода. Омичка выбросила преданную собаку на улицу
Добродушный песик бегал вокруг машины и не понимал, что не так.
30 октября, 04:47
Соцсети: в Омске домашняя собака напала на школьника и прокусила ему ногу
16 октября, 03:41
«Хватит рассуждать, пошли спасать». Омичи спасли раненую собаку с безлюдного острова
13 апреля, 10:09
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку
27 марта, 10:32
Отогнали прохожие. Бастрыкин отреагировал на нападение собак в Омске на школьника
15 марта, 07:50
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
Вложили сердце. Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался полиции
14 марта, 09:09
Загнали на дерево. Сотрудники Росгвардии спасли омичку от стаи бродячих собак
4 марта, 10:23
Не понравилось, что лаяла. В омском селе мужчина убил собаку и выкинул тело в мусорку
Сельчанин достал нож из кармана и перерезал горло животному, мужчину уже задержала полиция.
28 февраля, 08:40
«С огромным сачком шастают по дворам». Омичи рассказали о незаконном отлове собак
26 января, 05:53
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Шокирующие находки. В омских Нефтяниках ищут живодера, жестоко убивающего собак
24 января, 13:11
2023
Лиса-путешественница, магнитные бури и расселение из аварийного жилья. Омск сегодня
22 ноября 2023, 13:56
Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
22 ноября 2023, 09:14
В Омске ребенка покусала бездомная собака. Мэрию обязали выплатить компенсацию
Инцидент произошел в мае в СНТ «Шинник-2» на баскетбольной площадке.
13 ноября 2023, 04:39
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
31 октября 2023, 03:48
Юнона и Авось, поиски пострадавших от собак и нетрезвый агрессор. Омск сегодня
9 октября 2023, 14:39

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