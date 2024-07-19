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Преступники

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2024
Спрятали в кустах. Омский суд накажет бомжей за жестокую расправу над собутыльником
Гособвинитель выступил в прениях по делу двух мужчин без определенного места жительства, которые убили своего знакомого, прокурор предложил назначить им наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы.
19 июля, 11:07
Пенсионерка из Омска лишилась 5,75 млн рублей, пообщавшись с мошенниками
Мошенники смогли обмануть пенсионерку, настаивая на том, что она якобы перевела деньги «государственному преступнику».
7 июля, 13:08
«Не ведитесь»: мэр Омска предупредил о попытках мошенничества от его имени
7 июня, 06:11
Преступный город, череда ДТП и пополнение в семье лемуров. Омск сегодня
5 апреля, 14:29
Бездомные омичи поселились в квартире одинокой пенсионерки, а потом задушили ее
Приговор одному из мужчин вынес Омский областной суд.
6 марта, 12:20
В Омской области вынесли приговор риэлторам, похитившим 17 млн материнского капитала
Они признаны виновными в мошенничестве при получении выплат.
7 февраля, 13:41
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
31 января, 10:45
Преступная сторона, карантин в школах и жестокий живодер. Омск сегодня
24 января, 14:01
Омичи-преступники, проблемы с транспортом и расплавленный потолок. Омск сегодня
22 января, 14:20
Поменял на алкоголь. В Омске нашли мужчину, укравшего велосипед из подъезда дома
Омич пришел в гости к другу, но его дома не застал, поэтому решил не уходить с пустыми руками.
19 января, 03:47
Убил из неприязни. Омич задушил 78-летнюю женщину в ее квартире и попался полиции
Тело женщины обнаружили в квартире дома на улице 5-я Рабочая.
16 января, 13:53
2023
14 лет заключения. Суд вынес приговор жителю Омской области за жестокое убийство
28 ноября 2023, 09:23
Бил столом и пуфиком. В Омске вынесли приговор по делу о жестоком убийстве
Уголовным делом занимался Ленинский районный суд.
16 ноября 2023, 10:28
Угрожал, а потом пырнул ножом. Омичу-убийце бывшей жены ужесточили наказание
13 ноября 2023, 12:48
Пожар в баре, поддельные деньги и жестокое убийство. Омск сегодня
3 ноября 2023, 14:09
Тело нашли электрики. В Омске вынесли приговор убийце-рецидивисту
Житель Большереченского района признан виновным в преступлениях по трем статьям.
26 октября 2023, 13:37
В Омске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже имущества из гаража
10 октября 2023, 09:11
Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста
29 сентября 2023, 11:55
Омские полицейские ищут таксиста, который помог задержать педофила
20 июля 2023, 10:02
В омских колониях для несовершеннолетних прозвенел последний звонок
Администрация исправительных учреждений и учителя школ создали торжественную атмосферу праздника для заключенных.
31 мая 2023, 09:20

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