Преступники

Спрятали в кустах. Омский суд накажет бомжей за жестокую расправу над собутыльником

Гособвинитель выступил в прениях по делу двух мужчин без определенного места жительства, которые убили своего знакомого, прокурор предложил назначить им наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы.