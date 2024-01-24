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Published Сегодня, 06:34

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Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году

24 января 2024, 06:34
Фото: 1MI
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Стало известно, сколько преступлений было совершено в Омской области в 2023 году

Всего в прошлом году в регионе зарегистрировали больше 24 тысяч преступлений.

Прокуратура Омской области опубликовала сведения о состоянии преступности в регионе в 2023 году. Так, за 12 месяцев было зарегистрировано 24252 преступления, что на 5,1% больше, чем годом ранее.

В Омской области в 2023 году совершили 66 убийств (в 2022 году — 77), заявлений об изнасиловании поступило 36, что на 7 больше, чем в 2022 году. На 10,8% увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — 2889 против 2608. Произошло 69 ДТП со смертельным исходом (в 2022 году — 56). На четверть снизилось число грабежей — с 275 до 205.

В прошлом году несовершеннолетние омичи совершили 345 преступлений, в 2022 году эта цифра равнялась 352.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Наркотики#Прокуратура#Изнасилование#Убийство#Преступность#Грабеж#Евгений Игишев
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