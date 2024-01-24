Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Прокуратура Омской области опубликовала сведения о состоянии преступности в регионе в 2023 году. Так, за 12 месяцев было зарегистрировано 24252 преступления, что на 5,1% больше, чем годом ранее.
В Омской области в 2023 году совершили 66 убийств (в 2022 году — 77), заявлений об изнасиловании поступило 36, что на 7 больше, чем в 2022 году. На 10,8% увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — 2889 против 2608. Произошло 69 ДТП со смертельным исходом (в 2022 году — 56). На четверть снизилось число грабежей — с 275 до 205.
В прошлом году несовершеннолетние омичи совершили 345 преступлений, в 2022 году эта цифра равнялась 352.