Чаще насилуют, реже убивают. Прокуратура Омска рассказала о преступлениях в 2023 году

В Омской области в 2023 году совершили 66 убийств (в 2022 году — 77), заявлений об изнасиловании поступило 36, что на 7 больше, чем в 2022 году. На 10,8% увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — 2889 против 2608. Произошло 69 ДТП со смертельным исходом (в 2022 году — 56). На четверть снизилось число грабежей — с 275 до 205.