Разваливающийся дом, снежные завалы и беды животных. Темы уходящей недели

Перспективы уборки снега в городе уже кажутся более ясными, чем в прошлом году — проблема явно обрела резонанс. Тем более, под постоянным присмотром регионального и городского руководства она точно решится быстрее. А вот чего городу не хватает — так это снегоплавильной станции. И как выяснилось, этот вопрос, к сожалению, застопорился — место для ее установки так и не выбрали. А между тем, это бы здорово ускорило работы: возить на 6 свалок по всему городу или в одну точку — разница велика. Глава УДХБ, Галина Зурнаджан, это тоже подтвердила: