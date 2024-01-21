Разваливающийся дом, снежные завалы и беды животных. Темы уходящей недели

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Неделя в Омске началась буквально с шокирующих известий: в доме по ул. 50 лет Профсоюзов, 81, отрезали доступ ко всем коммунальным услугам. При условии, что внутри еще живут люди. У управляющей компании на то были очень веские причины: использование внутридомовых коммуникаций было больше вредом, чем пользой — они настолько устарели, что могли привести к аварии в любую минуту.
Вопиющая ситуация привела к введению режима чрезвычайной ситуации в границах дома, а администрация города пообещала помочь с переездом — людей было необходимо увозить из аварийного дома.
Однако, даже несмотря на наличие новых, благоустроенных квартир в резервном фонде, обещания помощи — люди не торопились покинуть разваливающийся дом. Внутри оставалось еще 15 человек. Кроме того, открылись и другие интересные детали: проблема назревала давно, вот только факт отключения коммунальных сетей обострил ситуацию — о незамедлительном расселении жильцов говорили еще в июне прошлого года. Тогда суд обязывал мэрию заняться этим вопросом в срочном порядке. Но — дело двинулось с мертвой точки только в декабре, а халатность должностных лиц расследуют до сих пор.
В конце концов, дом удалось расселить: последний собственник получил ключи от новой квартиры и покинул зону чрезвычайной ситуации. 20 января дом опустел окончательно. А до 2030 года планируется расселить еще больше десятка аварийных домов и квартир — соответствующее постановление уже подписано и находится в работе.
Борьба с последствиями метелей — тема уже, в общем-то, регулярная. И минувшая неделя не стала исключением: уборка снега уже не обходится без внимания первых лиц Омской области.
«В последнее время получаю очень много жалоб по уборке улиц и тротуаров от снега. Действительно, в конце прошлой недели выпало много осадков. Администрация города докладывает, что работы ведутся активно, но недостаточно. До конца недели посвящу время тому, чтобы разобраться с ситуацией по уборке снега», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области.
Кроме того, Виталий Хоценко организовал встречу с исполняющим обязанности мэра Омска Евгением Фоминым, директором «Управления дорожного хозяйства» и главами округов. Тема собрания — уборка снега. Как результат: губернатор поручил создать в УДХБ многоканальную «горячую линию», куда омичи смогут обратиться для сообщения самых заснеженных улиц и принял решение использовать для уборки города тяжелую технику подрядных организаций и региональных предприятий. В стороне не остались и местные оргнаизации: АО «Омскводоканал» и ГК «Стройбетон» предоставили технику для уборки города.
Перспективы уборки снега в городе уже кажутся более ясными, чем в прошлом году — проблема явно обрела резонанс. Тем более, под постоянным присмотром регионального и городского руководства она точно решится быстрее. А вот чего городу не хватает — так это снегоплавильной станции. И как выяснилось, этот вопрос, к сожалению, застопорился — место для ее установки так и не выбрали. А между тем, это бы здорово ускорило работы: возить на 6 свалок по всему городу или в одну точку — разница велика. Глава УДХБ, Галина Зурнаджан, это тоже подтвердила:
Минувшая неделя стала тем еще испытанием для новых жителей города — косуль. Город для них это целый лабиринт и ловушка — заборы, ограждения и дороги. Но, как оказалось, угрожает им не только городская среда.
На левом берегу косуля провалилась в цоколь дома — ограждение ее не остановило и животное провалилось в оконный колодец. Вытаскивать косулю пришлось специалистам аварийно-спасательного центра. После этого дикое животное было передано сотрудникам управления по охране животного мира.
К сожалению, не все истории заканчиваются хорошо. Так, уже из-за парнокопытного, пострадали люди: со слов одного из водителей, животное внезапно выбежало на дорогу, из-за чего он потерял управление над машиной. Как итог: выезд на встречную полосу и госпитализация троих человек, двое из них — дети.
Спустя несколько дней появились новые подробности спасения косули, угодившей в цоколь дома. Выяснилось, что ловушка стала для нее спасением от стаи собак. Кроме того, местная жительница поделилась и другими страшными подробностями. Оказывается, судьбы спасенных зверей туманны — иначе откуда такое расхождение версий события у очевидцев и официальных ведомств:
Вместе с тем, собаки тоже понемногу становятся общей бедой — людей и косуль. И эта неделя исключением не стала. Жители Чкаловского поселка уже месяц терпят соседство со стаей собак — по их словам, животные агрессивны. Вместе с тем, в ареал обитания стаи попал и детский сад. Как рассказывали местные, собаки совершенно спокойно могут гулять по его территории.
От похожей проблемы страдают и жители Московки — сообщение о большом количестве собак оставили жители дома 52 по улице Птицефабрика. В их дворе на постоянной останове гуляют бездомные собаки, что представляет опасность для прохожих.
На публикацию отреагировали в городской администрации, объяснив, что для разрешения ситуации нужно обратиться в КТОС по месту жительства.
«Здравствуйте. Отлов животных без владельцев на территории города Омска носит заявительный характер. Для отлова животных без владельцев физическому лицу необходимо обратиться в КТОС по месту жительства», — сообщили в мэрии.
Есть и другие, леденящие душу подробности. Собаки виртуозно приспособились охотится на косуль. И, как это обычно бывает, природа жестока. Подробнее о том, как приходится спасать копытных — в материале корреспондента Города55.