«Работы очень много». Для уборки снега в Омске будут использовать спецтехнику области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Губернатор Омской области организовал встречу с исполняющим обязанности мэра Омска Евгением Фоминым, директором «Управления дорожного хозяйства» и главами округов. Они обсудили, как в городе убирают снег.
Этой зимой заметает многие регионы, в том числе и Омскую область. Так, с дорог не успели убрать еще последствия снегопада, который случился на прошлой неделе.
«Работы очень много. Безусловно, есть проблемы с количеством техники и кадрами, их будем решать системно. Сейчас важно оперативно привести город в порядок. Поручил создать в УДХБ многоканальную „горячую линию“, куда можно будет сообщать адреса, где нужна уборка дорог», — отметил глава региона Виталий Хоценко.
Он поручил своему заместителю Динару Курманову выпустить в город еще больше снегоуборочных машин. Для уборка областного центра собираются использовать технику, которая есть в собственности у региональных предприятий и подрядных организаций.
Губернатор также заявил, что собирается оценить результаты сегодняшней уборки. Вечером он собирается выехать по адресам, на которых, по информации омичей, проходила уборка хуже всего. Хоценко пообещал лично проверить качество проделанной работы.
Добавим, что «Управлению дорожного хозяйства» заметно не хватает рабочих рук. Администрация собирается увеличить количество принимаемых на работу для уборки города людей. Приводить в порядок Омск после снегопадов, а также заниматься ямочным ремонтом летом будут в четыре раза больше заключенных. Это касается тех, кому назначили наказание в виде исправительных работ.
Собственно, ранее губернатор неоднократно просил мэра Сергея Шелеста вмешаться в работу по уборке Омска. Также градоначальник получал представление от городского прокурора о недопустимости нарушений, связанных с чистотой города. По всей видимости, теперь Хоценко будет контролировать этот вопрос сам в команде с и. о. мэра.
К слову, проблемы есть не только в Омске, но и за его пределами. Так, недавно замело дорогу у границы с Республикой Казахстан. Автомобилисты стояли минимум трое суток и ждали, когда будет вычищен путь.