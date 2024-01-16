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После многочисленных жалоб Хоценко поручил Фомину проследить за уборкой снега

Хоценко поручил Фомину проследить за уборкой снега в Омске после многочисленных жалоб

16 января 2024, 04:24
Фото: 1MI

После многочисленных жалоб Хоценко поручил Фомину проследить за уборкой снега

Такое же поручение получили и в управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Виталий Хоценко обратился к омичам в своем телеграм-канале. Глава региона разделяет беспокойство горожан об уборке последствий снегопада, и считает, что, даже несмотря на активную работу, делается все равно недостаточно.

«В последнее время получаю очень много жалоб по уборке улиц и тротуаров от снега. Действительно, в конце прошлой недели выпало много осадков. Администрация города докладывает, что работы ведутся активно, но недостаточно. До конца недели посвящу время тому, чтобы разобраться с ситуацией по уборке снега», — сказал Хоценко.

Кроме того, глава региона поручил исполняющему обязанности мэра города Евгению Фомину активно следить на ситуацией на омских автодорогах и пешеходных тротуарах.

«Поручаю лично, пока мэр города в командировке, исполняющему его обязанности Фомину Евгению Викторовичу, УДХБ, активно монитроить социальные сети и продолжать уборку улиц», — добавил губернатор.
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#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Снегоуборочная техника#Новости#Вывоз снега#Снегопады#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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