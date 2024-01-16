Хоценко поручил Фомину проследить за уборкой снега в Омске после многочисленных жалоб

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Виталий Хоценко обратился к омичам в своем телеграм-канале. Глава региона разделяет беспокойство горожан об уборке последствий снегопада, и считает, что, даже несмотря на активную работу, делается все равно недостаточно.
«В последнее время получаю очень много жалоб по уборке улиц и тротуаров от снега. Действительно, в конце прошлой недели выпало много осадков. Администрация города докладывает, что работы ведутся активно, но недостаточно. До конца недели посвящу время тому, чтобы разобраться с ситуацией по уборке снега», — сказал Хоценко.
Кроме того, глава региона поручил исполняющему обязанности мэра города Евгению Фомину активно следить на ситуацией на омских автодорогах и пешеходных тротуарах.
«Поручаю лично, пока мэр города в командировке, исполняющему его обязанности Фомину Евгению Викторовичу, УДХБ, активно монитроить социальные сети и продолжать уборку улиц», — добавил губернатор.