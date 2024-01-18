Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Иллюстрация

Расселят до 2030 года. В Омске список аварийного жилья пополнили еще семь домов

18 января 2024, 11:57
Фото: Город55
Иллюстрация

Семь домов в Центральном и Ленинском округах Омска признали аварийными

Многоквартирные дома находятся в Центральном и Ленинском округах.

В Омске снова пополнился список аварийного и непригодного для проживания жилья. Соответствующие постановления 16 января, пока мэр Омска Сергей Шелест был в командировке в Москве, подписал и. о. мэра Евгений Фомин.

Аварийными на основании заключения комиссии от 23 декабря 2023 года признали малоэтажные многоквартирные дома по адресам:

  • Поселок Биофабрика, 4;
  • Сурикова, 3;
  • Владивостокская, 72б;
  • 5-я Чередовая, 31а, 33б, 33а;
  • Гоголя, 82.

Дома на 5-й Чередовой и Гоголя находятся по соседству друг с другом, так что после их сноса освободится большой участок. Все семь домов были построены в 1955–1959 годах. Расселить и снести их рассчитывают до конца 2030 года.

Помимо этого, непригодными для проживания признали квартиру №1 в доме №3 по улице Южной, квартиру №2 в доме №6 на улице 27-й Рабочей, квартиру №4 в доме №37 на улице 8-й Амурской, квартира №4 в доме №40 на улице 8-й Амурской, квартиру №6 в доме №9 на улице 3-й Енисейской, квартиру №8 в доме №51А на улице 1-й Береговой и частный дом №10 на улице Лесной.

Департамент жилищной политики до конца 2030 года должен придумать, как дальше можно использовать жилые помещения в домах на 1-й Береговой, 3-й Енисейской и 27-й Рабочей.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о пятиэтажке на 50 лет Профсоюзов, которую отказались покидать жильцы. В доме ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сделали выбор. Омичи отказались покидать аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Омск#Аварийное жилье#Снос дома#Аварийные дома#Новости#Расселение#Юлия Истомина
Подпишитесь
Раздирают собаки. В минприроды показали, как спасают пойманных в Омске косуль
Сегодня, 07:20
Приговор дезертиру, который пытался уплыть от конвоя, вступил в силу
Сегодня, 03:56
Морозная ночь и теплый день. Синоптики сообщили о погоде в Омской области на Крещение
Вчера, 06:35
Под пристань или речной порт. Участок на юге Омской области отдают в аренду на 49 лет
Сегодня, 07:42
Шелест продолжил наблюдение за уборкой улиц, на которые чаще всего жалуются омичи
Сегодня, 03:27
Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца
Сегодня, 06:27