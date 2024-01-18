Расселят до 2030 года. В Омске список аварийного жилья пополнили еще семь домов

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Омске снова пополнился список аварийного и непригодного для проживания жилья. Соответствующие постановления 16 января, пока мэр Омска Сергей Шелест был в командировке в Москве, подписал и. о. мэра Евгений Фомин.
Аварийными на основании заключения комиссии от 23 декабря 2023 года признали малоэтажные многоквартирные дома по адресам:
Дома на 5-й Чередовой и Гоголя находятся по соседству друг с другом, так что после их сноса освободится большой участок. Все семь домов были построены в 1955–1959 годах. Расселить и снести их рассчитывают до конца 2030 года.
Помимо этого, непригодными для проживания признали квартиру №1 в доме №3 по улице Южной, квартиру №2 в доме №6 на улице 27-й Рабочей, квартиру №4 в доме №37 на улице 8-й Амурской, квартира №4 в доме №40 на улице 8-й Амурской, квартиру №6 в доме №9 на улице 3-й Енисейской, квартиру №8 в доме №51А на улице 1-й Береговой и частный дом №10 на улице Лесной.
Департамент жилищной политики до конца 2030 года должен придумать, как дальше можно использовать жилые помещения в домах на 1-й Береговой, 3-й Енисейской и 27-й Рабочей.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о пятиэтажке на 50 лет Профсоюзов, которую отказались покидать жильцы. В доме ввели режим чрезвычайной ситуации.