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Бездомные собаки

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Ноябрь
Громко вскрикнула: бродячая собака напала на омичку возле многоэтажек на Малиновского
14 ноября, 05:10
Октябрь
Отсутствие горячей воды, магнитные бури и дикие волки. Омск сегодня
12 октября, 14:00
Август
Стало известно, что станет с многочисленными породами собак после гибели человечества
Гипотезой, что будет происходить с породами собак в случае одновременной гибели всех людей, поделился ученый из Лондона.
20 августа, 08:20
Глава СК Бастрыкин заинтересовался нападением бродячей собаки на ребенка в Омске
17 августа, 04:03
Следком начал проверку после нападения бродячей собаки на 11-летнюю омичку
Региональный следственный комитет начал проверку сообщения из соцсетей о нападении собаки на ребенка, инцидент произошел на улице Олега Кошевого.
14 августа, 14:06
«ОСВВ»: в Омске задумались о новых подходах к проблеме бродячих собак
7 августа, 12:44
Май
Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня
24 мая, 17:14
Апрель
С администрации Омска взыщут компенсации детям, пострадавшим от нападений собак
14 апреля, 08:25
Март
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Противостояние жильцов. Появились подробности нападения стаи собак на ребенка в Омске
27 марта, 14:04
Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку
27 марта, 10:32
«Как были, так и остались». В Омске стая бродячих собак напала на курьера
21 марта, 11:55
Отогнали прохожие. Бастрыкин отреагировал на нападение собак в Омске на школьника
15 марта, 07:50
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
Вложили сердце. Омич поджег будки бездомных собак в Амуре и попался полиции
14 марта, 09:09
«Косули закончились, ждут людей теперь». Омичи с Левобережья пожаловались на собак
14 марта, 05:29
Покусали за ногу. В Чкаловском поселке Омска на ребенка напала стая бродячих собак
13 марта, 13:40
Загнали на дерево. Сотрудники Росгвардии спасли омичку от стаи бродячих собак
4 марта, 10:23
Убил и выпотрошил. В Омске мужчина перерезал горло бездомной собаке, чтобы съесть ее
Живодера задержали и, как оказалось, он уже не один раз имеет проблемы с законом.
4 марта, 10:19
Легкая добыча. Омичи были шокированы трупом растерзанной косули в Советском парке
Застрявшее животное заживо ели бездомные собаки, что происходит довольно часто, однако непонятно, кто должен отвозить трупы на утилизацию.
4 марта, 06:19

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