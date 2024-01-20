Дом пуст. Все жильцы покинули аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов в Омске

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
В пресс-службе администрации Омска рассказали, что в аварийном доме по улице 50 лет Профсоюзов, 81 больше никто не проживает. Одна семья до последнего не хотела выезжать оттуда.
Предлагалось переехать в отремонтированный маневренный фонд в поселке Загородный. В этом же доме в Нефтяниках семейство проживало в комнате. В течение нескольких дней они отказывались выезжать из опасного дома, но все закончилось удачно.
Пару дней назад собственнику этой комнаты передали ключи от новой квартиры. После этого жильцы собрали все свои вещи и перевезли в предложенное им место. В многоэтажке на 50 лет Профсоюзов же находиться было крайне небезопасно.
Более того, в доме ввели режим чрезвычайной ситуации и отключили все коммуникации. Оставшиеся на тот момент жильцы оказались без отопления и воды. По информации мэрии Омска, теперь все, кто там проживал, окончательно покинули дом.