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Расселение

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Ноябрь
«Боимся спать ночью»: омичей терроризируют бомжи, поселившиеся в аварийной пятиэтажке
12 ноября, 12:52
Ждать минимум пять лет: сколько аварийных домов расселят в Омске за этот срок
1 ноября, 12:50
Август
Омский следком начал проверку прав жильцов аварийного дома после «Мужского/женского»
19 августа, 13:49
Июль
Отказываются съезжать. У омичей из аварийного дома на Магистральной изымают комнаты
3 июля, 08:42
Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили
По новостройке, в которой живет женщина с детьми, уже пошли трещины и не работает вентиляция.
2 июля, 12:27
На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
2 июля, 09:29
1,5 млн на демонтаж. В Омске ищут подрядчика для сноса аварийного дома на 20 лет РККА
2 июля, 05:44
Июнь
Семь лет до расселения. Омскую пятиэтажку на 20-го Партсъезда признали аварийной
26 июня, 03:24
В Омской области за год из аварийных домов переселили больше 1200 человек
Также в квартиры переехали 116 обманутых дольщиков.
20 июня, 04:39
Уговоры не подействовали. Омичи отказались съезжать из аварийного дома в Нефтяниках
10 июня, 05:43
Май
Может рухнуть. В Омске через суд пытаются расселить аварийный дом на ул. Энергетиков
29 мая, 05:31
Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной
28 мая, 02:59
Апрель
Опасно жить. В Омске через суд добились расселения аварийного дома на Магистральной
23 апреля, 06:23
Довели до суда. В Омске срочно потребовали расселить деревянный дом на Кошевого
5 апреля, 07:36
Март
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Из-за технических проблем дом может вот-вот обрушиться, но администрация Омска не принимает необходимых мер для их расселения.
26 марта, 04:03
Горели и рушились. Еще три многоквартирных дома в Омске признали аварийными
14 марта, 04:09
Февраль
Пока не наверстали. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев готов лишь на 49%
26 февраля, 10:01
Январь
Разваливающийся дом, снежные завалы и беды животных. Темы уходящей недели
21 января, 10:43
Избиение ребенка в школе, умерший в снегу кот и опустевшая аварийка. Омск в субботу
20 января, 14:22
Дом пуст. Все жильцы покинули аварийную пятиэтажку на 50 лет Профсоюзов в Омске
20 января, 06:37

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